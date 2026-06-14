Napoli Allegri, la decisione estrema del tecnico: così il Milan è spalle al muro

Napoli Allegri, la situazione si sblocca con la mossa a sorpresa del tecnico: il Milan in questo momento è spalle al muro

C’è un momento, in ogni trattativa, in cui il denaro smette di essere l’elemento centrale e lascia spazio a qualcosa di più forte: la volontà di chi deve decidere il proprio futuro. È una dinamica che nel calcio si vede spesso, soprattutto quando in gioco c’è un progetto tecnico ambizioso e una nuova sfida da affrontare. Nelle ultime ore, infatti, attorno al nome di Massimiliano Allegri si respira un’atmosfera diversa. Non quella delle grandi battaglie contrattuali, ma quella di chi sembra pronto a chiudere un capitolo per iniziarne un altro il prima possibile.

Mentre i tifosi attendono l’ufficialità e il mercato continua a monopolizzare le prime pagine, la sensazione è che la vicenda sia ormai entrata nella fase decisiva. Il tecnico livornese, ancora formalmente legato al Milan fino al 2027, starebbe valutando una soluzione che fino a poche settimane fa appariva improbabile. Una scelta che racconta molto delle sue priorità e che potrebbe consentire al Napoli di programmare senza ulteriori attese la prossima stagione. Secondo quanto riportato da diverse fonti vicine alla trattativa, tra cui Il Mattino e Corriere della Sera, i contatti proseguono quotidianamente per trovare l’accordo definitivo sulla risoluzione del rapporto con il club rossonero.

Allegri-Napoli, la fretta di iniziare un nuovo progetto

Dietro la vicenda c’è una realtà molto semplice: Allegri vuole iniziare subito la sua nuova avventura. Il tecnico avrebbe già raggiunto da tempo un’intesa con il Napoli, ma resta da sciogliere il nodo relativo alla rescissione del contratto che lo lega ancora al Milan. Una situazione resa più complessa dal momento di transizione che sta vivendo la società rossonera, alle prese con una riorganizzazione interna e con diversi cambiamenti ai vertici dirigenziali.

La questione economica riguarda soprattutto la cosiddetta buonuscita. Inizialmente si era parlato di una richiesta importante da parte dell’allenatore e del suo staff, ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota uno scenario differente. Pur di accelerare i tempi, il tecnico sarebbe disposto a rinunciare all’indennizzo economico, favorendo una risoluzione consensuale immediata. Una mossa che evidenzierebbe quanto la destinazione partenopea venga considerata prioritaria rispetto a qualsiasi altra valutazione finanziaria.

Milan e Napoli, gli ultimi dettagli prima della fumata bianca

Il calendario, in questo caso, gioca un ruolo fondamentale. Entro pochi giorni il Milan dovrà infatti affrontare alcuni adempimenti contrattuali legati allo stipendio dell’allenatore. Proprio per questo motivo le parti stanno cercando una soluzione che possa soddisfare tutti. Da un lato il club rossonero vuole chiudere la vicenda senza ulteriori strascichi, dall’altro Allegri desidera liberarsi definitivamente per poter essere annunciato dal Napoli e iniziare a lavorare sulla costruzione della nuova squadra.

L’accordo con i campioni d’Italia prevederebbe un ingaggio leggermente inferiore rispetto a quello percepito al Milan, dettaglio che rende ancora più significativa la disponibilità dell’allenatore a trovare una soluzione rapida. Per il club azzurro, invece, poter ufficializzare il proprio tecnico rappresenterebbe il primo tassello di una programmazione che passa inevitabilmente dal mercato e dalla definizione della rosa.

A questo punto la sensazione è che non sia più una questione di “se”, ma di “quando”. Le prossime ore potrebbero essere decisive per mettere nero su bianco una delle operazioni più importanti dell’estate calcistica italiana. E mentre Napoli aspetta di accogliere il suo nuovo allenatore, resta una curiosità che continua ad accompagnare questa vicenda: quanto potrà incidere la firma di Allegri sulle future strategie di mercato degli azzurri e sugli equilibri della prossima Serie A?