Kepa al Napoli, deciso il futuro di Meret: cosa farà il portiere azzurro

Con l’arrivo di Kepa al Napoli per Alex Meret si spengono le speranze di essere il portiere azzurro titolare. Ecco quale sarà il suo futuro.

Il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea, con il portiere spagnolo che arriverà in prestito con possibile diritto di riscatto e con l’ingaggio pagato in gran parte dai Blues. Gli azzurri stanno limando gli ultimi dettagli con l’entourage di Kepa e con il Chelsea riguardo alcuni bonus, ma la fumata bianca appare sempre piiù probabile.

L’arrivo di Kepa, però, sbarra la strada a Alex Meret che inizialmente sarebbe dovuto essere il portiere titolare per questa stagione con l’addio di Ospina. Il Napoli, invece, ha avuto idee ben diverse, con lo stesso Spalletti che non ha avuto le risposte che si aspettava da Meret, il cui futuro ora sembra essere lontano dalla Campania.

Meret verso la cessione: il Torino sulle sue tracce

Secondo quanto riportato da Repubblica su Meret ci sarebbe il forte interesse da parte del Torino, con il tecnico Ivan Juric che lo considera la prima scelta per la porta. Il club granata sarebbe propenso ad acquistare Meret in prestito con diritto di riscatto, ma ciò significa che il portiere azzurro dovrebbe prima rinnovare il contratto per un’altra stagione per poter trasferirsi a Torino.

Nel Torino, Meret giocherebbe sicuramente titolare e potrebbe rilanciare la sua carriera, costellata da infortuni e da poche gioie, soprattutto con la maglia del Napoli. Oltre al Torino ci sono anche sirene estere per Meret, soprattutto dalla Premier League dove l’estremo difensore piace al Leicester che sta cercando un portiere che possa sostituire Schmeichel, diretto verso il Nizza.

Ad ogni modo nel caso in cui si concretizzasse davvero l’arrivo di Kepa, cosa che sembra molto probabile, Meret ha preso la sua decisione ed è pronto a partire per rimettersi in gioco, con il suo futuro che potrebbe essere deciso nei prossimi giorni.

Napoli-Girona: ultima gara in azzurro per Meret?

Meret non ha mai convinto i tifosi azzurri e lo stesso Spalletti lo scorso anno nelle partite in cui ha giocato ed anche in queste prime amichevoli è stato molto criticato. Nonostante tutto, Meret sarà ancora titolare questa sera alle ore 18:30 nella terza amichevole precampionato contro il Girona.

Se l’arrivo di Kepa sarà definito nelle prossime ore, è probabile che quella di stasera sarà l’ultima partita di Meret con la maglia azzurra. Arrivato al Napoli nel 2018, la sua avventura non partì benissimo dato che si infortunò subito nel ritiro di Dimaro. Gli infortuni sono stati quasi una costante nella sua avventura partenopea e ciò ha frenato di molto la sua crescita.

Non giocando spesso, Meret non ha mai dato fiducia tra i pali, tant’è che dopo essere partito spesso titolare, perde il posto in favore di Ospina che diventerà a tutti gli effetti il nuovo portiere titolare del Napoli. Dopo un’ultima stagione per niente positiva, pare sia arrivato il momento dei saluti per Meret che stasera potrebbe difendere la porta azzurra per l’ultima volta.