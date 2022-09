“De Laurentiis mi ha scritto”, le parole del presidente spiazzano tutti

Il presidente del club di Serie A rivela di avere ricevuto un messaggio da De Laurentiis: “Mi ha scritto”

E’ stato un avvio di campionato davvero bollente dal punto di vista delle decisioni arbitrali. Nonostante la Serie A sia partita solo da qualche giornata, le polemiche ai danni dell’AIA e della classe arbitrale hanno già raggiunto livelli davvero preoccupanti. La settimana scorsa a fare rumore erano state le parole di Maurizio Sarri, che proprio dopo la sfida della sua Lazio contro il Napoli aveva accusato gli arbitri di essere “scarsi o in malafede”, scatenando le ire dell’ambiente azzurro, convinti di avere meritato la vittoria finale e di non essere stati avvantaggiati.

E’ però nell’ultimo weekend che la classe arbitrale si è trovata coinvolta in un enorme polverone, in seguito alla gara tra Juventus e Salernitana. Al 94′, sul fischio finale e sul risultato di due a due, ai bianconeri viene annullato il gol della vittoria per un presunto fuorigioco attivo di Bonucci. In campo si scatena il parapiglia, con diversi espulsi. Ma è nel post partita che la vicenda si trasforma in un vero caso, quando da alcune immagini il giocatore della Salernitana Candreva sembrerebbe tenere in gioco tutti i giocatori bianconeri.

Inutile dire che la vicenda, anche per via della “cassa mediatica” che viene innescata ogni qual volta si parla di Juventus, si è trasformata in un caso da moviola che ormai da giorni catalizza le attenzioni di tutti i quotidiani sportivi. Tanto da spingere le istituzioni arbitrali, in fretta e furia, ad annunciare che da Ottobre anche nel nostro campionato, primi tra tutti, sarà presente il fuorigioco automatico.

Iervolino, il messaggio segreto di De Laurentiis: “Mi ha scritto”

Suo malgrado, a trovarsi coinvolta nel polverone mediatico è la Salernitana, che si code comunque con entusiasmo l’ottima prestazione mostrata contro la Juventus e il punto importantissimo portato a casa nella sfida contro i bianconeri, dominata per tutta la prima parte.

Radio Kiss Kiss Napoli a pochi giorni dall’incontro ha contattato il presidente del club campano, Danilo Iervolino, che è tornato sulla gara di Torino e ha raccontato un inaspettato retroscena della serata, rivelando di avere ricevuto uno speciale messaggio. “Alla fine della gara ho ricevuto anche un messaggio da parte di De Laurentiis” ha detto a sorpresa, “ma non vi dirò il contenuto”.

Iervolino e de Laurentiis hanno più volte ribadito la loro reciproca stima. I rapporti tra i due presidenti, come dimostrato più volte, sono buoni, e vengono evidenziati anche lontano dal terreno di gioco.

Iervolino non ha voluto svelare cosa abbia scritto de Laurentiis nel suo messaggio, magari un semplice complimento sulla prestazione della Salernitana e sul punto strappato a Torino, p magari qualche battuta sul rocambolesco finale di partita e le polemiche seguenti.