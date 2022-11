De Zerbi rivela la verità su Mihajlovic e il Bologna: ecco come è andata veramente

Roberto De Zerbi è tornato a parlare del mancato approdo a Bologna e del rapporto con Sinisa Mihajlovic: questa è la sua verità.

L’allenatore del Brighton ha rivelato dei dettagli interessanti sul “no” ai rossoblù: ecco cos’è successo realmente dietro le quinte.

Roberto De Zerbi ha vissuto un periodo decisamente movimentato. Dopo la fine dell’avventura con il Sassuolo ha scelto di cambiare completamente stile di vita accettando la proposta dell’ambizioso Shakhtar Donetsk, ma la guerra in Ucraina l’ha costretto all’addio anticipato. Di recente è tornato in panchina e lo ha fatto sul palcoscenico più brillante di tutti: la Premier League.

Con il Brighton sta iniziando ad ottenere risultati interessanti, tra cui spiccano le vittorie con Chelsea ed Arsenal. Come noto, però, prima di dire di “sì” ai Seagulls, ha ricevuto una chiamata dal Bologna dopo l’esonero improvviso di Sinisa Mihajlovic. Lui ha rifiutato categoricamente per rispetto del collega.

Di recente, però, ha voluto chiarire definitivamente quanto accaduto durante quei giorni, tra l’offerta dei rossoblù ed il rapporto con il serbo.

Roberto De Zerbi a 360°: ecco cos’è successo con il Bologna e Mihajlovic

La storia è ormai nota: il Bologna ha scelto improvvisamente di esonerare Sinisa Mihajlovic poco dopo l’inizio del campionato e ha scelto di puntare su Thiago Motta. Prima di chiudere con l’ex centrocampista, però, la dirigenza ha provato a puntare su Roberto De Zerbi, in quel momento senza panchina dopo l’esperienza con lo Shakhtar Donetsk.

Secondo tante indiscrezioni, l’ex Sassuolo avrebbe declinato l’offerta per rispetto nei confronti di Miha, poiché era stato esonerato e non era stato lui stesso a dimettersi. Queste voci sono state accolte con grande apprezzamento anche dalla moglie del serbo, che sui social ha voluto ringraziare apertamente De Zerbi.

L’allenatore del Brighton, ospite negli studi di Sportitalia, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti: “È stato scritto di tutto. Ma ognuno vede le cose a modo suo. Fenucci sa la verità, a Bologna sarei andato a piedi, è una delle grandi piazze italiane. Ma in quel momento ho ritenuto che non fosse giusto per me, senza fare moralismi. Faccio quello che mi sento e decido io. Era una questione mia e voglio stare tranquillo“.

Grande rifiuto in diretta: non andrà mai lì

Nell’arco dell’intervista, De Zerbi ha toccato altri temi, tra cui il legame con Guardiola e le esperienze formative vissute con Foggia e Benevento.

L’allenatore del Brighton ha poi di fatto annunciato un grande rifiuto nei confronti di un’altra piazza italiana molto importante: l’Atalanta.

L’ex Sassuolo ha spiegato il motivo per cui non allenerebbe mai i nerazzurri: “Io sono un bresciano. Io mi porto dietro il ragazzo che andava in curva e faceva il raccattapalle allo stadio. Non posso andare all’Atalanta”.

Troppo forte il legame con Brescia per andare a Bergamo: come noto, la rivalità fra le due piazze è molto forte e sentita. Una questione puramente sentimentale, dunque: De Zerbi, salvo sorprese, non sarà l’erede di Gian Piero Gasperini.