Haaland bomba anche fuori dal campo: esce finalmente allo scoperto

Haaland, oltre ai tantissimi gol segnati con il Manchester City di Guardiola, è stato protagonista anche fuori dal campo: una vera bomba quella pizzata dal top player!

Il Mondiale sta viaggiando sempre più spedito, visto che è iniziata ormai la terza giornata della fase a gironi. Questa Coppa del Mondo in Qatar sta portando con sé tanti risultati inaspettati dalle sconfitte di Argentina e Germania nel match d’esordio a quella del Belgio contro il Marocco. Tuttavia a questa edizione della massima competizione per le nazionali manca uno dei calciatori più forti in circolazione, ovvero Erling Haaland.

Il centravanti del Manchester City, infatti, non è riuscito a qualificarsi con la Norvegia per questa Coppa del Mondo e, quindi, ritornerà in campo direttamente il prossimo 22 dicembre nel match di Coppa di Lega contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Proprio Haaland, anche senza la partecipazione al Mondiale, è stato sicuramente uno degli assoluti protagonisti di questa prima parte di stagione.

Il norvegese, infatti, è riuscito a segnare la bellezza di già 23 gol nelle 18 partite giocate in tutte le competizioni con la maglia del Manchester City. In molti avevano qualche dubbio che Haaland riuscisse a mantenere la sua incredibile media gol al Borussia Dortmund, ma si sono dovuti subito ricredere. Il centravanti, in attesa della ripresa con la squadra Guardiola, è in vacanza in ‘dolce compagnia’.

Haalan è in Portogallo con la sua nuova ragazza

Come riportato dal ‘The Sun’, infatti, Erling Haaland è stato ‘pescato’ a Marbella, dove qualche tempo fa ha comprato una villa da oltre 2 mila metri quadrati e sta trascorrendo questa pausa con la sua nuova fidanzata: Isabel Haugseng Johansen, 18 anni ed anche lei è una calciatrice.

La ragazza, infatti, gioca nel team femminile del primo club dello stesso Haaland: il Bryne. I due si conoscono da un po’, visto che hanno degli amici in comune, e Isabel Haugseng Johansen sarebbe stata già vista ai tempi del Borussia Dortmund. Il norvegese, sempre come scritto dal ‘The Sun’, è molto innamorato di questa ragazza ed ha tutta l’intenzione di godersi al meglio questa regolazione. In questi giorni, intanto, è arrivato una bella notizia sia per lo stesso calciatore che per i tifosi del Manchester City.

Manchester City, Pep Guardiola ha rinnovato il contratto fino al 2025

Pep Guardiola, infatti, ha rinnovato il proprio contratto, che sarebbe scaduto a giugno, con il club inglese fino a giugno del 2025. Il Manchester City con questo accordo con l’ex tecnico del Barcellona ha dato un ulteriore segnale di continuità, sperando che prima o poi arrivi la così tanto agognata Champions League.