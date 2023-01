Sirene estere per un gioiello della Serie A: le big osservano

Suonano le sirene estere per uno dei principali talenti della Serie A: in Italia piace a due big. Ecco cosa sta accadendo.

Il calciomercato è ufficialmente aperto e rimbalzano le voci su un possibile addio per un talento del campionato italiano.

La Serie A è ripartita dopo la sosta per il Mondiale e, con lei, è tornato anche il calciomercato. Per la prima volta, ci sarà la sessione di riparazione dopo un Mondiale appena giocato. Come spesso capita, i migliori giocatori del torneo vengono accostati ai migliori club del mondo: per esempio, Enzo Fernandez è molto vicino alla firma con il Chelsea, mentre la rivelazione Ounahi ha attirato le attenzioni di molte società, tra cui il Napoli.

Per il momento, non si sono verificati grandi trasferimenti nel campionato italiano: alcune squadre sono infatti principalmente impegnate nei rinnovi di contratto, come nel caso di Inter e Milan con Skriniar e Leao.

Tuttavia, la Serie A sta sempre più assumendo il ruolo di vetrina e campionato di transizione: i top club esteri pescano sempre di più in Italia.

Questo potrebbe accadere nuovamente con uno dei talenti più interessanti del momento: le sirene da Germania e Inghilterra sono molto forti, ma piace anche a Milan e Juve.

Calciomercato Serie A, Milan e Juve osservano: le big europee si muovono

Negli ultimi anni, diversi giocatori hanno lasciato l’Italia per trasferirsi all’estero in squadre blasonate. È il caso, per esempio, di Donnarumma, Hakimi e Fabian Ruiz passati al PSG o di De Ligt che ha accettato la proposta del Bayern Monaco. Gli stessi dirigenti italiani hanno ammesso più volte come sia difficile ormai competere economicamente con i club di Premier League, Liga, Bundesliga o Ligue 1.

Questo inverno potrebbe ripetersi lo stesso scenario. Club tedeschi ed inglesi, infatti, sarebbero sulle tracce di Jakub Kiwior, difensore dello Spezia che in Italia piace anche a Milan e Juve.

Il polacco si è distinto come uno dei difensori più interessanti del campionato italiano e, in più, ha una caratteristica molto ricercata: è mancino. Inoltre, può anche giocare da mediano ed è abituato a giocare sia a 3 che a 4.

Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il RB Lipsia, mentre la Juve lo ha osservato da vicino durante Spezia-Atalanta, match finito 2-2.

Perché il Lipsia vuole Kiwior: ecco l’intreccio di mercato

Juve e Milan osservano Kiwior da diverso tempo ormai. Gli osservatori dei due club lo hanno visionato più volte e lui ha confermato le buone qualità messe in mostra in questi mesi. Lo Spezia non lo lascerà sicuramente andare molto facilmente: i liguri, sapendo di avere fra le mani un talento, cercheranno di valorizzarlo il più possibile. Il Lipsia, intanto, avrebbe già formulato un’offerta: il polacco sarebbe l’erede di Gvardiol.

Il difensore croato ha disputato un ottimo Mondiale e, salvo clamorose sorprese, lascerà la Germania in estate. Su di lui, infatti, c’è il fortissimo interesse di Chelsea e Real Madrid: potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

In caso di partenza, dunque, Kiwior potrebbe essere il suo sostituto.