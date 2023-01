Ronaldo, per Georgina non servono gioielli e abiti griffati: è (super) felice con questo

Nel marasma che ha contrassegnato il periodo decisamente negativo di Cristiano Ronaldo l’asso portoghese ha trovato nella compagna Georgina un saldo punto di riferimento.

I due hanno costruito una larga famiglia, vera roccaforte per il calciatore ex Manchester United.

Georgina, infatti, è volata al seguito di CR7 in Arabia Saudita per la sua nuova avventura all’Al Nassr.

Dopo il trambusto arriva la nuova vita: Ronaldo pronto al debutto con l’Al Nassr.

Dal suo addio alla Juventus, consumatosi negli ultimi giorni del calciomercato estivo del 2021, Cristiano Ronaldo non aveva trovato pace. L’addio ai bianconeri, causato da incomprensioni con dirigenza e tecnico, era stato presto dimenticato con CR7 pronto a risollevare il Manchester United, su invito del grande ex Sir Alex Ferguson. La prima stagione in Red Devils non è andata male dal punto di vista personale ma la squadra ha clamorosamente mancato la qualificazione alla Champions League. Con l’arrivo di Erik Ten Hag ad Old Trafford, inoltre, le cose per il portoghese si sono complicate. I dissapori con il tecnico ex Ajax sono arrivati a seguito del poco utilizzo e sono sfociati nell’alterco verificatosi durante l’incontro con il Tottenham, quando Cristiano Ronaldo si rifiutò di entrare negli ultimi minuti del match.

Dopo quest’episodio il portoghese era stato messo fuori squadra e l’intervista bomba rilasciata a Piers Morgan del The Sun ha sancito la fine definitiva del rapporto con i Red Devils. Dopo l’intervista, infatti, il club di Manchester ha deciso di licenziare il cinque volte pallone d’oro alla vigilia del mondiale. Inoltre, nemmeno nell’avventura in Qatar il campione ex Real Madrid è riuscito a risollevare le sue sorti. Durante il torneo iridato, infatti, Ronaldo ha progressivamente perso il posto da titolare in favore del giovane Gonçalo Ramos. Oltretutto i lusitani sono stati eliminati ai quarti dalla grande sorpresa Marocco che ha chiuso anzitempo il sogno mondiale di Cristiano e compagni.

Ronaldo coccola la sua Georgina: non solo abiti e gioielli per lei

Dopo le disavventure in Inghilterra e la delusione a seguito dell’eliminazione in Qatar sono iniziate a circolare molte voci circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Tra le voci che lo volevano nuovamente al Real Madrid e altre che paventavano un suo ritorno in Portogallo, il cinque volte pallone d’oro ha spiazzato tutti con la sua decisione di lasciare il vecchio continente. CR7, infatti, ha deciso di accettare l’offerta multimilionaria dei sauditi dell’Al Nassr. Anche in questa nuova avventura, però, il campione portoghese potrà contare sull’appoggio della sua famiglia e della compagna: Georgina Rodriguez.

I due sono ormai una coppia dal 2016 e da allora sono stati protagonisti nei red carpet e nelle pagine dei tabloid. Di recente Georgina ha fatto nuovamente parlare di sé. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, la compagna del portoghese ha pubblicato una foto che la ritrae felicissima in un negozio di bambole a Riyad. Il suo bel sorriso mostra come anche una donna di successo come lei non abbia perso l’amore per le bambole, a dimostrare che gioielli e abiti griffati talvolta non sono tutto.