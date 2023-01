Napoli, una big di Serie A piomba proprio su di lui: massima attenzione

Una big di Serie A è piombata su di lui, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore. Le notizie sul calciomercato più recenti…

Gli azzurri hanno inseguito il giocatore a lungo, ma ora il suo destino sembra sempre più legato ad un’altra grande società italiana.

Il calciomercato invernale è in corso da diversi giorni ormai, ma, almeno per ora, non ci sono stati colpi ad effetto in Serie A. Nel caso specifico del Napoli, l’unica operazione conclusa è stata quella che ha portato Bereszynski in azzurro (con Zanoli che ha percorso la strada inversa verso Genova sponda Samp). Questo scambio di prestiti ha regalato un rinforzo di esperienza a Spalletti: il polacco sarà il vice di Di Lorenzo. Intanto, un altro top club italiano ha messo gli occhi su un giocatore che, di recente, è stato un obiettivo di Giuntoli.

Il top player spariglia le carte in tavola: al via il domino di mercato

Il calciomercato invernale, per ora, non ha regalato colpi sensazionali in Serie A. A differenza dell’anno scorso, quando la Juve ha acquistato Vlahovic sorprendendo tutti, si sta trattando di una sessione decisamente a basso ritmo, soprattutto per quanto riguarda le squadre di vertice. Come anticipato, il Napoli ha chiuso lo scambio di prestiti Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria, ma non sono in programma altre manovre in entrata.

Negli ultimi giorni, invece, si è vociferato di un possibile scambio fra Inter e Barcellona con Brozovic e Kessié sul piatto: la trattativa, però, pare essersi spenta ancor prima di prendere forma. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe esserci un giocatore che potrebbe stravolgere le carte in tavola in Serie A: Nicolò Zaniolo.

Il 22 della Roma ha rifiutato la convocazione per il match con lo Spezia ed è ufficialmente sul mercato ad un anno e mezzo dalla scadenza del suo contratto. Su di lui, come affermato da Gianluca Di Marzio, ci sono almeno tre squadre estere: West Ham, Tottenham e Borussia Dortmund. Gli Spurs, per ora, sembrano il club maggiormente interessato all’ex Inter, che vanta una percentuale sulla rivendita.

I giallorossi, dalla cessione di Zaniolo, vorrebbero incassare almeno €35/40 milioni. La rottura è ormai definitiva e, salvo clamorose sorprese, si dovrebbe arrivare alla separazione immediata. Di conseguenza, la Roma cercherà un nuovo innesto per rinforzare la trequarti di Mourinho: secondo La Repubblica, gli occhi sarebbero puntati su un ex obiettivo del Napoli.

La Roma punta l’ex obiettivo del Napoli: ecco la situazione

La partenza di Zaniolo, con il passare dei giorni, diventa sempre più probabile, anche se ad oggi non risultato offerte presentate alla Roma. Ad ogni modo, un suo addio potrebbe spingere i giallorossi ad intervenire sul mercato nonostante l’arrivo di Solbakken. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza avrebbe messo nel mirino l’ex obiettivo del Napoli Gerard Deulofeu.

Lo spagnolo, che ha un contratto in scadenza nel 2024, sarebbe un profilo gradito: la Roma investirebbe circa €10 milioni per lui. Ovviamente, questa trattativa è fortemente legata all’eventuale addio di Zaniolo: il Tottenham rimane in pole per lui, ma ad oggi mancano le offerte sul tavolo.