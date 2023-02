Colpo basso, Kvaratskhelia ed Osimhen: fulmine a ciel sereno

Kvaratskhelia ed Osimhen, quello che è successo è un duro colpo: boccone amaro da mandar giù per tutti.

A breve ci sarà Spezia-Napoli che, per quanto possa sembrare una gara non impegnativa, l’avversario non va mai sottovalutato. Sì, è vero che c’è ampio spazio tra la prima e la seconda in classifica, ma il Napoli non può permettersi passi falsi e lasciare punti importanti per strada.

La notizia appena arrivata riguarda Kvaratskhelia ed Osimhen: cosa è successo? Un fulmine a ciel sereno che riguarda la coppia d’attacco più ‘invidiata’ del nostro campionato. Assist e gol, dribbling, lucidità sotto porta e grande forma fisica per entrambi. Ma le dichiarazioni appena arrivate non verranno prese bene nell’ambiente partenopeo.

Napoli da sogno, ma la Juventus?

La Juventus non sta attraversando un bel periodo sia dentro che fuori dal campo. I bianconeri sono stati sconfitti dal Monza in campionato e sono crollati al tredicesimo posto in classifica, dove pesano i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello pochi giorni fa.

Adesso, la Juventus cercherà di rifarsi in Coppa Italia contro la Lazio, con la Vecchia Signora che punta ad arrivare in semifinale dove affronterebbe l’Inter. Alla partita contro i biancocelesti prenderà parte anche Federico Chiesa che ha saltato la sfida con il Monza per un problema ai flessori. L’esterno d’attacco bianconero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto parlare non solo dell’attuale stagione, ma anche dei difficili mesi che ha trascorso per via dell’infortunio al crociato.

Il prossimo 3 febbraio su Prime Video uscirà il docufilm su Federico Chiesa e per tale occasione il giocatore della Juventus è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’esterno d’attacco bianconero ha toccato tanti temi in questa intervista e si è voluto soffermare soprattutto sul periodo difficile cha trascorso dopo l’infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori dai campi da gioco per molti mesi. Chiesa ha confermato come l’infortunio al crociato è stato il momento più duro che abbia mai affrontato, affermando come abbia dovuto superare tanti ostacoli per poter finalmente tornare a correre.

L’esterno d’attacco bianconero ha raccontato come tale traguardo sembrava davvero lontano, ma che ha lottato duramente e non si è mai arreso ed alla fine tutto questo gli è servito per maturare. Adesso, Chiesa non vede l’ora di poter essere finalmente al cento per cento e di poter aiutare i suoi compagni che non navigano in acque tranquille. Il giocatore bianconero ha affermato come c’è grande voglia di lottare dopo la penalizzazione di 15 punti, dando ragione ad Allegri sul fatto che la squadra debba dare il massimo in campo per risalire la china.

A Chiesa è stato poi chiesto se assieme a Vlahovic, ora che entrambi hanno superato i rispettivi momenti difficili, può fermare un duo più forte di quello formato da Kvaratskhelia e Osimhen, e la risposta dell’esterno d’attacco bianconero è stata chiarissima.

Chiesa lancia la sfida a Osimhen e Kvaratskhelia: le sue parole non lasciano dubbi

La Juventus deve provare a ripartire dopo tempesta giudiziaria e gli ultimi brutti risultati in campionato. I bianconeri puntano ora a vincere la Coppa Italia e l’Europa League ed anche Federico Chiesa è pronto a lottare per questi obiettivi assieme al suo compagno ed amico Dusan Vlahovic. Entrambi hanno superato periodi difficili e Chiesa non vede l’ora di scendere di nuovo in campo al fianco del serbo, facendolo capire molto bene alla Gazzetta dello Sport.

L’esterno d’attacco bianconero ha infatti voluto lanciare la sfida al duo del Napoli formato da Osimhen e Kvaratskhelia che tanto bene stanno facendo quest’anno e lo ha fatto con parole molto chiare. Chiesa ha riconosciuto come ad oggi i due giocatori azzurri siano il duo più forte della Serie A, ma allo stesso tempo ha dichiarato come con Vlahovic ci sia stata sempre grande complicità e spera di ritrovarla presto in bianconero. Parole chiare da parte del giocatore bianconero che, assieme al compagno, punta a dimostrare di essere superiore al duo azzurro.