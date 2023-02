Sky Sport, clamoroso: la frase di Marocchi fa infuriare i tifosi del Napoli

By

L’opinionista di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha fatto infuriare i tifosi del Napoli dopo una frase pronunciata in diretta.

L’ex centrocampista di Bologna e Juventus ha causato l’ira dei supporter azzurri: ecco cos’è successo negli studi di Sky Sport.

Giancarlo Marocchi è stato un centrocampista che ha diviso la propria carriera fra Bologna e Juventus. Oggi è un affermato opinionista sportivo per Sky Sport, per cui ricopre anche il ruolo di commentatore tecnico in telecronaca. Una sua frase dopo l’anticipo della domenica fra Udinese a Sassuolo, però, ha causato l’ira dei tifosi del Napoli: ecco cos’è successo.

Marocchi, quella frase non è andata giù ai tifosi del Napoli

Udinese-Sassuolo è stato il match che ha aperto la domenica di Serie A dopo gli anticipi di venerdì e sabato. I friulani sono passati in vantaggio poco dopo 20 secondi grazie al gol di Udogie, ma i neroverdi hanno risposto subito con Matheus Enrique. La squadra di Sottil è poi tornata avanti con la rete di Bijol, però gli uomini di Dionisi hanno riacciuffato il pareggio con l’autogol di Perez.

Punteggio finale dunque di 2-2 che poco ha mosso la classifica di entrambe le squadre: l’Udinese non ha accorciato verso la zona Conference League, mentre il Sassuolo rimane nella metà della parte destra della classifica. Come di consueto, gli allenatori hanno concesso delle interviste dopo la partita: quando è stato il turno di Dionisi a Sky Sport, però, un frase di Marocchi ha scatenato l’ira dei tifosi del Napoli.

L’allenatore neroverde ha ricevuto le domande dagli ospiti, tra cui Giancarlo Marocchi. L’ex centrocampista ha puntato l’attenzione sulla prossima partita del Sassuolo: l’avversario sarà il Napoli. “Prometti di battere il Napoli?”: questo ha chiesto l’ex Bologna e Juve auspicando di veder riaprirsi il campionato. I tifosi azzurri non hanno gradito questo quesito, visto come una speranza di caduta da parte della formazione di Spalletti.

Dionisi ha risposto: “In questo momento è quasi ingiocabile, perché oltre a essere bravi sono in fiducia” per poi aggiungere che, ovviamente, la sua squadra darà il massimo giocando la propria partita come sempre.

Così all’andata: ecco come è andato l’ultimo incontro fra Napoli e Sassuolo

Le due squadre si sono già incontrate il 29 ottobre per il match d’andata allo Stadio Maradona. In quella circostanza c’è stato il dominio totale da parte degli azzurri, che si sono imposti per 4-0 grazie alla tripletta di Osimhen e al gol di Kvaratskhelia. Si è trattata di una delle migliori prestazioni stagionali del Napoli, che aveva chiuso il primo tempo sul 3-0.

Il Sassuolo cercherà di rifarsi venerdì sera al Mapei Stadium: Dionisi spera di ottenere tre punti che darebbero tanta autostima, mentre Spalletti cercherà una vittoria pesante in ottica scudetto.