Brutto episodio per Insigne: l’ex Napoli è disperato

Un brutto episodio ha visto protagonista l’ex giocatore del Napoli Lorenzo Insigne: l’ex capitano azzurro è apparso inconsolabile

Nella notte italiana è stato dato il via alla nuova stagione della MLS, massima serie di calcio degli Stati Uniti che ormai da qualche anno vede protagonisti i giocatori del nostro paese che hanno fatto una scelta di vita professionale tentando l’avventura americana.

Quest’anno, oltre che sul Los Angeles Galaxy dove militano Bale e soprattutto l’ex Juventus Giorgio Chiellini, gli occhi di tutti sono puntati sul Toronto FC dove ci sono ben 3 italiani tra le fila. Uno di questi è Lorenzo Insigne che ha lasciato il Napoli al termine della passata stagione dopo la scadenza del suo contratto. Tuttavia, per l’ex capitano azzurro c’è stato un episodio totalmente da dimenticare.

Inizia male la nuova stagione di MLS per il Toronto. La squadra dove milita Lorenzo Insigne è stata infatti è stata battuto per 3-2 sul campo del DC United al termine di una partita che l’aveva vista in vantaggio fino agli istanti finali di gara. I padroni di casa avevano aperto le marcature al 13′ grazie alla rete di Klich, ma nel secondo tempo i canadesi erano riusciti a rimontare per effetto del rigore siglato dall’ex Juventus Bernardeschi al 66′ e della rete di Kaye all’83’. Proprio quando sembrava che la rimonta fosse ormai compiuta, però, all’89’ è arrivato prima il pari del DC United firmato dall’ex Liverpool Benteke e poi il gol della vittoria un minuto più tardi ad opera del ventunenne Thedore Ku-Di Pietro.

Una vera beffa per il Toronto che si è fatto scippare i tre punti proprio nel finale, rendendo vana la sua rimonta. Adesso, la squadra canadese dovrà rimboccarsi le maniche e cercare il riscatto nella prossima partita quando saranno ospiti dell’Atlanta United, altra squadra da non sottovalutare. Non l’esordio migliore per Lorenzo Insigne che di certo si aspettava tutt’altro esordio della sua squadra, il cui obiettivo per la stagione è qualificarsi ai play-off solamente sfiorati nell’ultima annata.

Per l’ex capitano azzurro è stata una notte davvero da dimenticare non solo per la sconfitta, ma anche perché è stato protagonista di un brutto episodio che lo ha fatto davvero disperare.

Partire con una sconfitta non è mai piacevole, soprattutto se sei il Toronto ed hai grandi ambizioni per la nuova stagione. E di certo avrebbe voluto iniziare molto meglio il proprio campionato Lorenzo Insigne che non ha potuto fare molto per aiutare i propri compagni ad ottenere la vittoria. L’ex capitano del Napoli, infatti, oltre alla sconfitta è stato anche protagonista di un brutto episodio dove è apparso davvero inconsolabile.

L’ex giocatore azzurro ha giocato solo 34 minuti della sfida persa contro il DC United, venendo poi sostituto da Akinola a causa di un infortunio ed uscendo dal campo zoppicante. L’allenatore del Toronto Bob Bradley nella conferenza stampa post partita ha dichiarato come Insigne abbia sentito tirare e solo gli esami strumentali chiariranno la gravità dell’infortunio. Infortunio che, però, sembra serio poiché in panchina Insigne è apparso molto disperato e le telecamere lo hanno inquadrato mentre aveva le mani a coprirsi il volto.

Well, Saturday night sure didn't go the way many Toronto FC fans had hoped…

Much of the hype and excitement for a brand-new season limped off the pitch in the 34th minute when #TFClive DP Lorenzo Insigne was forced to leave with a lower-body injuryhttps://t.co/XlUzBqmIPw pic.twitter.com/n7b9JSBZd2

— Canadian Soccer Daily (@CANSoccerDaily) February 26, 2023