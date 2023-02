Osimhen, l’urlo di Spalletti: cosa è successo davvero, spunta la verità

By

Dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Empoli, Victor Osimhen ha svelato un curioso retroscena su Luciano Spalletti.

Dopo la vittoria in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto anche l’Empoli di Paolo Zanetti. Venerdì scorso, infatti, i partenopei al Castellani hanno ottenuto i tre punti grazie all’autogol di Ismajli e al tap-in di Victor Osimhen.

Con il successo contro l’Empoli, il Napoli è riuscito ad aumentare ancora di più il proprio margine sul secondo posto. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, hanno adesso la bellezza di 18 punti sull’Inter di Simone Inzaghi, la quale è caduta al Renato Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta.

Il Napoli, di fatto, sta facendo un campionato a parte e l’ha dimostrato anche venerdì contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, hanno dominato la gara del Castellani dal primo all’ultimo minuto, anche quando hanno giocato in dieci per l’espulsione di Mario Rui. Tra i protagonisti assoluti della squadra guidata dal tecnico toscano bisogna inserire sicuramente Victor Osimhen, il quale ha segnato ben 19 gol in 20 partite di campionato.

Osimhen: “Spalletti urla di più in allenamento, vuole sempre il meglio”

Il nigeriano, al netto delle sue grandissime abilità, sta anche sfruttando il grande lavoro di Luciano Spalletti. Proprio sul rapporto di questi ultimi bisogna sottolineare alcune dichiarazioni dello stesso Victor Osimhen rilasciate ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Il mister è esigente, chiede tanto in allenamento anche con qualche urlo in più. Noi siamo qui per cercare di lavorare e migliorare ed è normale che lui voglia sempre il meglio. Dobbiamo continuare così, cercando di fare sempre meglio”.

Il giocatore nigeriano ha poi continuato il suo intervento: “E’ bello quando hai la fiducia sia della squadra del mister. Sono felice di questo successo contro l’Empoli, ci siamo ricordati di quello che è successo l’anno scorso. Siamo riusciti ad ottenere tre punti in una partita che non era affatto facile”. Victor Osimhen ha parlato anche del suo ottimo momento di forma: “Sto disputando una delle migliori stagioni della mia carriera, sono davvero felice”.

Tuttavia, non solo il calciatore nigeriano ha avuto una strigliata da parte di Luciano Spalletti nel corso della gara di venerdì contro l’Empoli.

Luciano Spalletti ha strigliato anche Kvaratskhelia durante il match contro l’Empoli

Anche Khvicha Kvaratskhelia, infatti, ha subito una strigliata da parte del tecnico toscano. Nel corso del primo tempo, quando il Napoli era già in vantaggio di due gol, Luciano Spalletti ha rimproverato il calciatore per essere stato pescato in fuorigioco: “Kvara sei tu la linea, guardala”.