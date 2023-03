Calciomercato Napoli, Osimhen: la notizia che rassicura i tifosi

Calciomercato Napoli, arrivano novità su Victor Osimhen: le dichiarazioni rilasciate dall’intermediario rassicurano tutti i tifosi azzurri.

Il futuro dell’attaccante ex Lille è ovviamente di grandissimo interesse per i tifosi del Napoli e non solo, il nigeriano sta vivendo una stagione da re sia in Serie A che in Champions League e le possibili interessate sono tante: a rassicurare i supporter campani ci ha pensato l’intermediario Andrea D’Amico.

Victor Osimhen, un nome ed un cognome che stanno facendo sognare tutta Napoli nel corso di questi mesi da sogno in cui gli azzurri stanno dominando in Italia e in Europa. Il centravanti ex Lille è diventato ormai il volto di questa cavalcata dei campani tanto che in giro per la città stanno spuntando un sacco di dediche divenute virali sul web. Dai travestimenti di Carnevale fino alle torte ormai il volto di Osimhen è ovunque a Napoli, ma il suo futuro in Campania resta tutto da scrivere.

Napoli, quale sarà il futuro di Osimhen? Andrea D’amico tranquillizza i tifosi

Nel calcio di oggi, in particolare quello italiano dove l’economia non sembra girare più così tanto, risulta sempre più difficile blindare talenti come Victor Osimhen. Il nigeriano è ancora giovane, compirà 25 anni a dicembre, ed ha caratteristiche che lo rendono un attaccante moderno e allo stesso tempo un nove classico. Rapido, forte fisicamente, con grande fiuto del gol e capacità aeree non indifferenti, tutte qualità che rendono l’ex Lille un obiettivo per tanti top club.

La richiesta di De Laurentiis pare essere vicina ai 150 milioni di euro, una cifra elevatissima che solo in pochi possono raggiungere, ma il possibile interessamento per lui da parte dei club di Premier League preoccupa seriamente i tifosi. A calmare tutto l’ambiente nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss ci ha pensato l’intermediario Andrea D’Amico.

D’amico, noto operatore di mercato che per l’appunto ha svolto il ruolo di intermediario nell’affare Osimhen, ha così dichiarato: “Quando il Napoli deciderà di venderlo vorrà dire che avrà già in mano il sostituto. Giuntoli è bravo da questo punto di vista”. Per i tifosi dunque un sospiro di sollievo, ma la domanda sorge quindi spontanea: chi potrebbe eventualmente sostituire Victor Osimhen?

Dopo Osimhen: ecco chi potrebbe sostituire il nigeriano

L’idea di prendere il posto di un calciatore così amato dai tifosi e che così tanto bene ha fatto con la maglia del Napoli potrebbe indubbiamente fare paura. Il lavoro di Giuntoli e De Laurentiis nel corso di questi ultimi mesi è stato perfetto in fase di mercato e a giudicare anche dalle parole di D’Amico di preoccupazione per un’eventuale necessità di acquisto non ce ne deve essere: tra i nomi potenzialmente candidabili c’è ad esempio Hojlund.

Il classe 2003 dell’Atalanta sta stupendo tutti in Italia per via delle sue grandi capacità tecniche e non è di certo un caso che possa quindi essere lui il favorito per il dopo Osimhen, così come riportato da Paolo Bargiggia. L’esperto di mercato ha citato anche altri possibili candidati come Beto dell’Udinese, En Nesyri del Siviglia o David del Lille, ma qualunque discorso resta comunque rinviato a giugno, fino ad allora il 9 del Napoli è e sarà l’amatissimo Victor Osimhen.