Napoli, Manna incontro il nuovo numero uno: futuro da definire per Meret e Milinkovic-Savic

Napoli, il rebus tra i pali che può cambiare tutto: la scelta decisiva deve ancora arrivare, ma Allegri ha in mente un progetto preciso

Quanto può incidere un portiere sul destino di una squadra che vuole continuare a vincere? È una domanda che accompagna da sempre il calcio moderno e che, in queste settimane, sembra riecheggiare con particolare forza nell’ambiente azzurro. Mentre tifosi e addetti ai lavori attendono l’arrivo ufficiale di Massimiliano Allegri, all’interno del club si lavora su un tema che potrebbe rivelarsi molto più importante di quanto sembri. Non si parla soltanto di mercato o di nuove strategie tattiche, ma di una scelta destinata a influenzare gli equilibri dell’intera squadra.

Negli ultimi anni il Napoli ha costruito i propri successi su una struttura solida, fatta di certezze e continuità. Eppure, anche nei momenti migliori, alcune posizioni sono rimaste costantemente sotto osservazione. Tra queste c’è quella del portiere, ruolo delicato per definizione e spesso giudicato con severità maggiore rispetto agli altri. Oggi, con una nuova stagione alle porte e un progetto tecnico in evoluzione, le riflessioni della dirigenza sembrano più aperte che mai.

Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic: due situazioni ancora da definire

Entrando nel cuore della questione, i nomi che dominano il dibattito sono quelli di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere friulano arriva da stagioni importanti, impreziosite da prestazioni spesso decisive e dalla conquista di due Scudetti. Eppure il suo percorso in azzurro non è mai stato completamente libero da discussioni. Critiche, aspettative elevate e alcuni problemi fisici hanno accompagnato il numero uno partenopeo, che oggi si ritrova con un contratto in scadenza tra un anno e poche certezze sul proprio futuro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport attraverso l’inviato Francesco Modugno, il club starebbe valutando sia aspetti tecnici sia questioni legate al rinnovo contrattuale. Un ragionamento che coinvolge anche Milinkovic-Savic, profilo particolarmente apprezzato durante la gestione di Antonio Conte. Con l’arrivo di Allegri, però, potrebbero cambiare priorità e richieste tattiche, aprendo nuovi scenari per la porta del Napoli.

Guglielmo Vicario resta il sogno: Napoli pronto a cambiare strategia?

Se il presente è fatto di valutazioni, il futuro porta inevitabilmente a un nome che continua a circolare con insistenza: Guglielmo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham rappresenta uno dei profili più apprezzati dal direttore sportivo Giovanni Manna, che da tempo segue con attenzione l’evoluzione della sua carriera. Parliamo di un portiere che negli ultimi anni ha compiuto una crescita costante, imponendosi prima in Serie A e poi in Premier League grazie a personalità, riflessi e leadership.

L’operazione, tuttavia, appare tutt’altro che semplice. Tra valutazione economica, ingaggio e concorrenza di altri top club, il possibile assalto a Vicario richiederebbe un investimento importante. Le indiscrezioni raccontano persino di un incontro informale durante il recente soggiorno del portiere tra Capri e Napoli, un dettaglio che alimenta inevitabilmente la curiosità dei tifosi. Al momento non esistono trattative concrete, ma il gradimento del club azzurro è reale.

Le prossime settimane potrebbero offrire risposte decisive. Il nuovo corso tecnico dovrà scegliere se continuare a puntare sulle certezze rappresentate da Meret e Milinkovic-Savic oppure inaugurare una nuova era affidando la porta azzurra a un volto diverso. In fondo, ogni grande squadra nasce dalle proprie sicurezze. E chissà se quella più importante, per il Napoli che verrà, non debba ancora essere individuata proprio tra i pali.