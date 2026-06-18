Napoli, colpo dalla Liga: il mirino è puntato sull’Atletico Madrid

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo dalla Liga: nel mirino c’è un calciatore dell’Atletico Madrid, trattativa al via

Ci sono giocatori che lasciano il segno anche quando sembrano ormai lontani dai radar. Profili che, stagione dopo stagione, continuano a comparire nelle liste dei desideri degli allenatori più esigenti. E quando un tecnico cambia panchina portando con sé idee, convinzioni e vecchie preferenze, il mercato può improvvisamente prendere una direzione inattesa.

È proprio quello che starebbe accadendo in casa Napoli, dove la programmazione della nuova stagione procede parallelamente alle riflessioni sul mercato. Le priorità non mancano, ma una delle attenzioni principali riguarda le corsie esterne, un ruolo fondamentale negli equilibri tattici del calcio moderno. Servono gamba, qualità, esperienza e capacità di incidere nelle due fasi. Identikit non semplice da trovare, soprattutto quando si punta a competere su più fronti.

Negli ultimi giorni, però, un nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore frequenza negli ambienti vicini al club azzurro. Un profilo che conosce bene la Serie A e che negli anni ha continuato a crescere fino a diventare uno dei laterali più completi del panorama internazionale.

Allegri non lo ha mai dimenticato: Molina torna nei radar azzurri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Napoli starebbe seguendo con particolare attenzione la situazione di Nahuel Molina. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid rappresenterebbe uno dei profili maggiormente apprezzati da Massimiliano Allegri, che lo segue praticamente dai tempi della sua esplosione con la maglia dell’Udinese.

Non è un mistero che il tecnico livornese abbia sempre avuto una predilezione per giocatori capaci di garantire equilibrio e spinta offensiva allo stesso tempo. In questo senso, Molina incarna perfettamente il modello di esterno moderno: aggressivo quando c’è da attaccare, disciplinato quando occorre difendere, con una notevole esperienza maturata sia in Liga che con la nazionale argentina.

Chi ha seguito il suo percorso negli ultimi anni ricorderà l’impatto avuto in Serie A. A Udine era diventato rapidamente uno dei migliori interpreti del ruolo, attirando l’interesse di numerosi top club europei prima del trasferimento all’Atletico Madrid. Oggi, a 28 anni, si trova nel pieno della maturità calcistica e potrebbe rappresentare un innesto di grande affidabilità per il nuovo progetto azzurro.

L’intreccio con Olivera può cambiare gli scenari

Se dal punto di vista tecnico il profilo convince, resta da capire come potrebbe svilupparsi l’eventuale trattativa. La valutazione del cartellino di Nahuel Molina si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per il Napoli, soprattutto considerando il valore internazionale del giocatore.

La vera novità riguarda però una possibile formula alternativa. Sul tavolo, infatti, potrebbe prendere forma un’operazione che coinvolga anche Mathías Olivera. L’esterno uruguaiano gode della stima di Diego Simeone, che ne apprezza particolarmente intensità, spirito di sacrificio e duttilità tattica.

Un eventuale scambio o una trattativa collegata permetterebbe ai due club di trovare più facilmente un punto d’incontro. Per il Napoli significherebbe consegnare ad Allegri un giocatore che il tecnico considera ideale per il proprio sistema di gioco. Per l’Atletico, invece, arriverebbe un calciatore già pronto ad adattarsi alle richieste di Simeone.

Naturalmente siamo ancora nella fase delle valutazioni preliminari. Nessuna accelerazione decisiva, nessuna fumata bianca imminente. Ma nel mercato spesso tutto nasce da un gradimento tecnico e dalla convinzione di un allenatore. E Allegri, da questo punto di vista, sembra avere le idee piuttosto chiare.

La sensazione è che le prossime settimane possano raccontare molto di più. Perché quando un vecchio obiettivo torna improvvisamente d’attualità, raramente si tratta di una semplice coincidenza. E chissà che proprio lungo la fascia non possa nascere uno dei movimenti più interessanti dell’estate azzurra.