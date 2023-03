Calciomercato Napoli, cambia tutto da un momento all’altro: la notizia riguarda Osimhen

Il Napoli sta preparando la gara di sabato contro l’Atalanta, ma bisogna registrare delle novità di calciomercato su Osimhen.

Il Napoli ha perso la sua prima gara stagionale casalinga. La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, venerdì scorso ha perso allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri con il risultato finale di 0-1 decisio dal gran gol realizzato da Matias Vecino.

Tuttavia, grazie all’enorme margine accumulato nel corso di questa stagione, la sconfitta contro i biancocelesti non ha portato con sé dolorosissime conseguenze. Il Napoli, infatti, ha ancora la bellezza di quindici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato nuovamente in solitaria dall’Inter di Simone Inzaghi. La squadra partenopea è attesa ora dalla partita di sabato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sfida ai bergamaschi, come sempre negli ultimi anni, sarà sicuramente un ostacolo duro da superare da parte del Napoli. Tuttavia, in attesa della gara contro i bergamaschi, in casa azzurra bisogna registrare delle importanti novità su Victor Osimhen in sede di calciomercato.

Il Manchester United non sta seguendo solo Osimhen per l’attacco: i ‘Red Devils’ puntano anche a Kane del Tottenham di Conte

Secondo quanto raccolto dal quotidiano inglese ‘The Sun’, il Manchester United, oltre al centravanti nigeriano, sarebbe infatti fortemente intenzionato a prendere Harry Kane per rafforzare il proprio reparto offensivo. La dirigenza dei ‘Red Devils’, di fatto, è convinta di poter acquisire le prestazioni del calciatore del Tottenham di Antonio Conte.

Se il Manchester United dovesse realmente puntare su Harry Kane, per il Napoli potrebbe di fatto cambiare l’intera strategia del prossimo mercato estivo. I ‘Red Devils’, infatti, sembravano quelli più intenzionati a spendere oltre 100 milioni di euro per prelevare Victor Osimhen dal team partenopeo.

Una cifra del genere, di fatto, darebbe una grandissima linfa vitale agli investimenti futuri di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Nel frattempo, lo stesso Victor Osimhen ha ammesso di voler giocare un giorno in un team della Premier League.

Napoli, Victor Osimhen: “Lavoro per giocare un giorno in una squadra della Premier League”

Il calciatore nigeriano, nel corso della premiazione come miglior atleta straniero in Italia, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul suo possibile approdo in Inghilterra: “Gioco in uno dei campionati top 5 al mondo. Ora milito in una squadra di Serie A, ma lavoro per giocare un giorno in Premier League.Quest’ultimo è considerato il campionato migliore in assoluto. Tutto questo fa parte di un determinato percorso, anche se in questo momento penso solo a quello che c’è da fare qui a Napoli”.