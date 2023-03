Lazio nei guai: pessima notizia dopo la vittoria a Napoli

La Lazio è stata la prima squadra in Serie A a riuscire a portare via i tre punti dallo Stadio Diego Armando Maradona. I biancocelesti di Sarri hanno ottenuto una vittoria che, però, rischia di essere macchiata.

Alcuni episodi verificatisi proprio durante il match contro il Napoli, infatti, rischiano di mettere in secondo piano l’impresa compiuta dagli uomini di Maurizio Sarri.

La società proverà a vederci chiaro e ricostruire la questione che ha portato ai seri provvedimenti. I biancocelesti chiudono, dunque, la loro settimana con un’importantissima vittoria sia per la caratura dell’avversario che per la corsa Champions, ma rischiano di rimanere scottati dagli strascichi delle trasferta allo Stadio Maradona di Napoli.

Sarri ingabbia il Napoli: biancocelesti vincitori ma puniti

La Lazio del grande ex Maurizio Sarri è riuscita ad espugnare il fortino del Napoli: lo Stadio Diego Armando Maradona. Nemmeno una corazzata come il Liverpool, ai gironi di Champions League, era riuscita in una impresa simile venendo spazzata dagli azzurri di Spalletti. Il tecnico ex Napoli e Chelsea, però, ha preparato al meglio la partita e creato una gabbia intorno agli uomini chiave partenopei. Sarri, dunque, trionfa grazie alla sua tattica, anche se la bella vittoria rischia di essere gettata alle ortiche per via di alcuni episodi.

A rendere più amara la trasferta di Napoli ci hanno pensato i tifosi biancocelesti che si sono resi protagonisti in negativo a causa di cori di natura discriminatoria e lancio di oggetti in campo e nei settori occupati dai sostenitori del Napoli. Per questo il Giudice Sportivo ha deciso di comminare alla società una lauta multa: “Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria“.

Tifosi della Lazio sotto la lente d’ingrandimento: chiesto un supplemento di indagini

Oltre al lancio di oggetti e ai cori discriminatori rivolti ai sostenitori azzurri, una parte del tifo della Lazio potrebbe aver rivolto dei cori razzisti nei confronti di Victor Osimhen. Il Giudice Sportivo ha chiesto, infatti, un supplemento d’indagine per gli eventuali insulti razziali.

Il tutto è stato reso noto attraverso un comunicato ufficiale proprio del Giudice Sportivo che potrebbe mettere nei guai la Lazio e i suoi tifosi con ammende o, addirittura, squalifiche. Ecco il comunicato ufficiale: “Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, in ordine ai cori rivolti dai sostenitori della Soc. Lazio al calciatore Osimhen ritiene necessario che la medesima Procura federale acquisisca elementi dai responsabili dell’Ordine Pubblico, in ordine alla segnalazione dei suddetti cori“.

Altra tegola, dunque, per i biancocelesti che dopo la trasferta di Napoli dovranno fare i conti anche con le squalifiche di Marusic e dei due collaboratori Massimo Nenci e Davide Losi, rispettivamente allenatore dei portieri e preparatore atletico della Lazio.