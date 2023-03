Chelsea, la notizia riguarda Koulibaly e fa sognare tutti i tifosi: gioia vera

Chelsea, la notizia che riguarda Kalidou Koulibaly fa sognare tutti i tifosi: è gioia vera per il centrale senegalese e non solo, ecco perchè.

Il difensore ex Napoli è finalmente protagonista in positivo di una notizia che fa sognare tutti i tifosi, quanto successo dopo la sfida contro il Borussia Dortmund in Champions ha dell’incredibile: ecco il motivo di questa grande gioia.

La prima due giorni delle sfide di ritorno degli ottavi di Champions League ha dato i suoi verdetti e, in attesa dell’attesissima sfida tra Napoli ed Eintracht, ci sono già le prime deluse e soprattutto le prime squadre in festa. Tra chi per l’appunto ha motivi per essere felice c’è il Chelsea, i Blues sono infatti riusciti a ribaltare la sconfitta per 1-0 maturata a Dortmund battendo per 2-0 i gialloneri a Stamford Bridge, una vittoria chiave per una squadra fino a qui deludente. Tra i grandi protagonisti della serata europea anche Kalidou Koulibaly, l’ex Napoli è riuscito finalmente ad essere protagonista in una stagione per lui sotto le aspettative: ad aggiungere gioia una notizia che lo riguarda e che fa scatenare i tifosi.

Koulibaly torna protagonista: ecco cosa è successo nel post gara

Uno degli addii più dolorosi dell’estate rivoluzionaria del Napoli è stato senza dubbio quello di Kalidou Koulibaly. Il senegalese per anni è stato il perno della difesa azzurra ma nello scorso mercato estivo, dopo anni di voci e supposizioni, ha lasciato l’Italia per approdare nella ricca Premier League e più nello specifico al Chelsea dell’ambizioso neo proprietario Todd Boehly il quale per KK ha speso una cifra vicina ai 40 milioni.

La stagione di Koulibaly fino a questo momento però è andata decisamente peggio rispetto a quanto ci si attendesse. Il difensore senegalese non ha reso secondo quelle che erano le legittime aspettative di tifosi e staff tecnico finendo spesso al centro di critiche feroci, un qualcosa a cui l’ex Napoli non era abituato visti i tanti anni da leader amato e difeso dai tifosi campani. A segnare la svolta potrebbe però essere stata proprio la sfida contro il Dortmund, al termine della quale per Koulibaly e tutti i suoi sostenitori c’è stato da sorridere.

Nella sfida vinta dal suo Chelsea contro il BVB Koulibaly è sembrato tornare per 90 minuti quello di Napoli. La gara disputata dall’ex capitano azzurro contro il Borussia è stata semplicemente sontuosa al punto che i tifosi del Chelsea, gli stessi che spesso lo hanno aspramente criticato, hanno speso parole al miele per lui su tutti i social, complimenti a cui si sono uniti anche quelli dei tifosi del Napoli che al loro ex leader difensivo sono rimasti indissolubilmente legati. Potrà bastare questo al senegalese per scacciare le voci di un possibile addio prematuro?

Koulibaly via dal Chelsea? Il difensore parla chiaro sul tema

La stagione fino a qui negativa disputata da Kalidou Koulibaly aveva portato a qualche sorprendente voce di addio prematuro. Tra le tante voci che si erano sparse aveva fatto particolarmente rumore l’ipotesi lanciata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui sulle tracce dell’ex azzurro ci fosse l’Inter, ma almeno per ora non sembrano esserci conferme, anzi, a smentire qualche indiscrezione ci ha pensato direttamente il difensore del Chelsea.

Intervistato dal The Sun a inizio marzo Koulibaly ha parlato della sua avventura, delle difficoltà incontrate ed inevitabilmente anche di futuro e lo ha fatto in questi termini: “Ho un contratto di tre anni e sono tranquillo. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono. Non è una stagione difficile per me, ma ho bisogno di tempo per adattarmi e lo sapevo”. L’ex Napoli ha quindi chiuso, almeno per il momento, ogni possibilità di addio e chissà che la sfida da protagonista contro il Dortmund non possa dare ulteriore forza a queste sue dichiarazioni.