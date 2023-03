Calciomercato, individuato il nuovo Meret: lo vuole anche il Benfica ma…

Calciomercato, Giuntoli ha individuato il nuovo Alex Meret: lo vuole anche un altro top club come il Benfica, c’è però un dettaglio fondamentale.

Il ds del Napoli ha già individuato chi potrebbe sostituire l’attuale estremo difensore azzurro ma sul calciatore c’è anche l’interesse forte dal Portogallo del Benfica: per il portiere c’è però un dettaglio fondamentale da non sottovalutare.

Il Napoli che si presenta al segmento finale di stagione è una squadra non solo consapevole dei propri mezzi ma anche ricca di un entusiasmo contagioso che sta spingendo ulteriormente i giocatori. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti sono ormai lanciati verso la conquista dello scudetto e sognano un cammino in Champions di altissimo livello, ma se sul campo la squadra può tranquillamente pensare al proprio lavoro, in dirigenza lo sguardo è già al futuro e al mercato: l’ultima idea di Giuntoli potrebbe riguardare il ruolo di portiere e l’eventuale sostituto di Meret.

Napoli, si pensa al dopo Meret: in pole un giovane portiere italiano

La linea decisa da De Laurentiis e Giuntoli nelle ultime sessioni di mercato sta regalando al Napoli grandissime soddisfazioni, elevando il club campano a esempio da seguire in un momento di assoluta crisi per il calcio italiano. Per questo motivo è dunque lecito attendersi che anche la prossima estate le decisioni prese da parte della dirigenza saranno simili, così come confermato dall’ultima idea di mercato sul possibile dopo Meret.

La stagione di Alex Meret è stata fino a qui molto soddisfacente ed il numero 1 azzurro, così come altri suoi compagni di squadra, si sta prendendo importanti rivincite dopo anni difficili. Nonostante questo però, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’attuale stremo difensore dei campani non ha mai pienamente rapito tifosi e dirigenza, per questo motivo Giuntoli sta pensando ad un possibile sostituto: Elia Caprile del Bari.

L’attuale portiere dei biancorossi è senza ombra di dubbio tra i migliori interpreti del ruolo, se non addirittura il migliore, in tutta la Serie B. Anche nell’ultimo turno, durante la delicata sfida contro il Frosinone primo, Caprile si è distinto con una prova molto importante che ha ulteriormente dato la certezza che il suo prossimo futuro sia in una big. Sull’ex Leeds c’è l’interesse anche del Benfica ma il Napoli resta in pole favorito dal rapporto di parentela tra i presidenti delle due società, importante potrebbe però essere al fine dell’operazione l’addio di Meret.

Futuro Meret, quale sarà il destino del portiere del Napoli?

L’interesse riportato dal Corriere del Mezzogiorno da parte del Napoli nei confronti di Elia Caprile potrebbe quindi confermare come il futuro di Alex Meret non sia al momento così certo. Il rendimento di alto livello del portiere ex Udinese e Spal è innegabile ma ciò nonostante l’estate potrebbe restare un momento di svolta per la sua carriera, così come anche suggerito dal contratto in scadenza nel 2024 (con opzione per il 2025) e momentaneamente non ancora rinnovato.

Nello scorso gennaio l’agente del portiere Federico Pastorello aveva dichiarato: “Oggi come oggi io non escludo un futuro di Alex a Napoli” una frase che aveva seguito però l’ammissione che non è da escludere un’esperienza all’estero per l’ex Spal. Sempre a gennaio Ciro Venerato nel programma 1 Football Club aveva parlato del Tottenham come possibile pretendente, ma al momento fare previsioni resta difficile. Il futuro della porta del Napoli resta dunque un rebus da risolvere che solo in estate vedrà la sua conclusione.