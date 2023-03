Chi sfiderà in Champions League il Napoli di Spalletti: finalmente tutti sanno quale sarà l’avversaria che scenderà in campo nel match valevole per i quarti di finale.

Finalmente sappiamo quale squadra affronterà il Napoli in Champions League prossimamente. Si tratta di una sfida importantissima.

E’ già un risultato importante per il Napoli: anzi, parliamo proprio di un record storico. E’ la prima volta, infatti, che gli azzurri accedono ai quarti di finale di Champions League. Battendo l’Eintracht Francoforte per 3-0, dopo la vittoria per 2-0 in trasferta, gli uomini di Spalletti entrano di diritto nella storia del club. Adesso, però, ecco che i sorteggi ci rivelano quale sarà la prossima avversaria.

Sorteggi Champions League: chi sfiderà il Napoli

Il sorteggio a Nyon svela la squadra che affronterà il Napoli nella gara per i quarti di finale di Champions League. La formazione di Spalletti è molto temuta, anche da squadre come il Real Madrid, almeno questo è quanto viene riportato da Marca, uno dei principali quotidiani spagnoli. In effetti, un attacco composto da Kvaratskhelia ed Osimhen non è all’ordine del giorno. I numeri sono mostruosi, com’è mostruosa l’elevazione del nigeriano in occasione del gol nella gara di ritorno contro l’Eintracht. Un salto che ha lasciato di stucco Anguissa e che di sicuro non è passato inosservato tra le avversarie europee.

Inizio alle ore 12.00, il sorteggio ci rivela tutti gli accoppiamenti per le squadre italiane e straniere: Napoli, Inter, Milan, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Ricordiamo che non ci saranno – stavolta – teste di serie e potranno scontrarsi anche le squadre dello stesso Paese.

Finalmente, conosciamo il nome della squadra che scenderà in campo contro il Napoli: Ac Milan

Ed ecco anche tutte le altre squadre che si sfideranno:

Real Madrid – Chelsea

Inter – Benfica

Manchester City – Bayern Monaco

Informazione importante: le gare di andata si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, invece il ritorno è previsto il 18 e 19 aprile.

Ecco, invece, quella che è la griglia delle semifinali. Come potete vedere, potrebbe esserci un altro derby:

Vincente Milan-Napoli vs vincente Inter-Benfica

Vincente Real Madrid-Chelsea vs vincente Manchester City-Bayern Monaco

Per cui, se il Napoli vincesse contro il Milan poi andrebbe a sfidare la vincente di Inter-Benfica. Due avversarie che, sulla carta, sono sicuramente alla portata del Napoli.

“Occhi puntati sulle stelle e piedi per terra”

Con questa frase il mister Luciano Spalletti presentava la gara contro l’Atalanta. Ed è la frase che, probabilmente, ripete anche ai suoi negli spogliatoi. Con dei risultati come quelli ottenuti di recente, è facile montarsi la testa, ma è proprio quello che il tecnico toscano non vuole assolutamente. Per continuare a vincere, l’allenatore ha bisogno di ragazzi motivati, concentrati e senza troppi fronzoli per la testa. Sognare è lecito e fa bene, ma bisogna restare con i piedi per terra.