Mercato Napoli, colpo a sorpresa a centrocampo: affare da 22 milioni

Mercato Napoli, arrivano sviluppi significativi. Il club azzurro lavora al colpo in mezzo al campo e si tratta di un nome nuovo, mai uscito prima. E’ un talento che rappresenta già una garanzia ed il colpo è pari a 22 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il Napoli ha come obiettivo quello di confermarsi ad alti livelli dopo la straordinaria stagione disputata in questa annata. Lo Scudetto riportato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni deve rappresentare un punto di partenza, ma non sarà facile visto che la concorrenza è di alto profilo. Per riuscirci, servono rinforzi soprattutto in mediana, dove è andato via Ndombelè e dove potrebbe salutare a breve anche Diego Demme. In tal senso, però, la società non sta a guardare ed ha individuato il rinforzo ideale da regalare al tecnico Rudi Garcia. Ed è un nome nuovo per una trattativa totalmente inaspettata.

Mercato Napoli, arriva il centrocampista

Con le due cessioni di cui sopra, il Napoli ha bisogno di mettere in rosa un paio di rinforzi per puntellare la linea mediana. I titolari, a meno di sorprese, saranno ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski, ma alle loro spalle c’è il solo Elmas sicuro di restare. Per questo occorre come il pane puntellare il reparto.

I nomi di Tousart e di Maxime Lopez sono i primi a venire in mente dal momento che sono profili caldeggiati in primis dal tecnico, ma è di oggi la notizia di una svolta importante. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, gli azzurri si sarebbero inseriti in maniera importante per Carlos Alcaraz. Giocatore “alla Nainggolan”, ha le caratteristiche per essere esaltato da Garcia, dal momento che recupera molti palloni e si fa trovare pronto in zona gol. Per lui, infatti, arrivato a gennaio al Southampton, 4 gol all’attivo e 2 assist.

Alcaraz al Napoli: le cifre

Il Southampton lo ha preso un anno fa dal Racing per una cifra di circa 12 milioni ed ora, complici le ottime risposte date, la sua valutazione è salita. A contenere i costi, però, c’è la retrocessione dei Saints e, per questo motivo, si assesta intorno ai 20-22 milioni di euro. Gli azzurri sono sulle sue tracce ormai da diverso tempo ed ora i tempi potrebbero essere maturi per l’affondo finale. E’ un classe 2002 dal sicuro avvenire.