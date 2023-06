Sabrina Salerno esplosiva: il costume non la contiene

Sabrina Salerno e un fisico come sempre incontenibile, la cantante e showgirl mette in evidenza forme che non passano mai inosservate

Passano gli anni, ma, esattamente come avviene sistematicamente dal giorno del suo debutto sulle scene, Sabrina Salerno suscita sempre lo stesso effetto. Stupore, meraviglia, ammirazione incondizionata e totale, come se si fosse di fronte a una visione ipnotica. Un capolavoro persino difficile da descrivere, in certi momenti.

Dagli anni Ottanta in avanti, la magnifica Sabrina non ha praticamente perso un colpo quanto a classe, eleganza, sensualità prorompente, che sono diventate un marchio di fabbrica immediatamente riconoscibile. E che ancora oggi la rendono una delle donne più acclamate d’Italia, una delle bellezze più iconiche del mondo dello spettacolo. Nonostante una carta di identità che reca scritto 55 anni.

L’età non è esemplificativa della presenza scenica e del fascino sublime di Sabrina. Che oltretutto di recente ha dovuto nuovamente respingere le accuse di una bellezza ‘finta’, mostrando le prove, con tanto di referto medico, del fatto che le sue curve sensazionali siano al naturale. Per gli ammiratori di lunga data dubbi non ce n’erano e infatti il pubblico su Instagram (oltre un milione e 300 mila followers) continua a salutarla con applausi e incoraggiamenti continui. Esattamente quelli che le ha riservato il pubblico europeo in occasione delle date del lungo tour che nei primi mesi del 2023 l’ha vista esibirsi in Francia, Svizzera e Spagna.

Sabrina Salerno, scollatissima in barca: le temperature estive sono già insostenibili

Un trionfo di pubblico pressoché totale, come hanno provato le immagini condivise da Sabrina in occasione di ogni data. Palazzetti, stadi, piazze, tutti in delirio per la fantastica Sabrina. E adesso, il finimondo continua, visto che è il momento di tuffarsi in una splendida estate. Dove, ne siamo sicuri, gli scatti pazzeschi da parte della Salerno non mancheranno di certo.

Le prime immagini hanno già lasciato il segno, come ad esempio questa. Una scollatura clamorosa, che a tantissima fatica sta all’interno del costume. Il lato A di Sabrina è da sempre un catalizzatore di commenti in visibilio e di like e il copione si ripete anche stavolta. Sabrina è in formissima e si prepara a regalarci una estate magnifica, con scatti come questo praticamente tutti i giorni. Il popolo del web è pronto a perdere la testa.