Colpo dal Torino, il Napoli ad un passo dall’affare

Il Napoli è ad un passo dal primo colpo di mercato: arriva dal Torino, pronti 20 milioni di euro per l’affare

Aurelio De Laurentiis si sta godendo alcuni giorno di riposo ad Ischia, nella maggiore delle tre isole del Golfo di Napoli; una mini vacanza per il patron che dopo lo scudetto con il Napoli ha deciso di rilanciare. Ci ha preso gusto il patron, tanto che vuole trionfare ancora in Italia ed arrivare il più lontano possibile in Champions League, magari fino alla finale.

Ecco perché, per raggiungere l’obiettivo, ha deciso di seguire in prima persona le trattative di mercato, anche perché Giuntoli è separato in casa ed il divorzio del ds dal Napoli sembra questione di giorni. Niente vacanze negli Stati Uniti per ADL che avrà il quartier generale tra Partenope e gli uffici della Filmauro di Roma.

Una collaborazione costante con il nuovo tecnico Rudi Garcia, scelto dopo averlo conosciuto per 10 giorni, ma anche con lo scouting azzurro, Micheli e Mantovani in testa, per rinforzare al meglio una rosa che di fatto ha solo bisogno di puntelli per riconfermarsi leader in Italia.

Napoli, addio a Kim Min-Jae: il sostituto gioca in Serie A

L’addio di Kim Min-Jae, pressocché certo, apre un vuoto in difesa; gli azzurri cambieranno nuovamente il partner di Rrahmani per il secondo anno consecutivo ma sono già pronti per sostituire degnamente il sudcoreano, il miglior difensore della Serie A.

Kim dovrebbe finire al Bayern Monaco, con il club tedesco che verserà nelle casse azzurre gli oltre 50 milioni della clausola di rescissione. Una parte di quella cifra sarà reinvestita per il nuovo centrale che, con ogni probabilità, non sarà Danso del Lens. Il centrale austriaco è stato seguito ma sembra che non abbia convinto tecnico e dirigenza, tanto che al momento la sua candidatura è finita in secondo piano.

Il nome nuovo in casa azzurra è quello di Perr Schuurs; il gigante olandese alla prima stagione al Torino ha conquistato davvero tutti. Tecnica, velocità e grande lettura negli anticipi oltre che un colpo di testa che è il suo punto di forza essendo alto 191 centimetri.

Già seguito dai tempi dell’Ajax, Schuurs piace molto ed ha convinto gli azzurri dopo la prima ottima stagione in Serie A. Giovane e di gran prospetto, sembra proprio che gli azzurri siano pronti ad affondare il colpo mettendo sul piatto ben 20 milioni di euro. Possibile che nei prossimi giorni l’affare si possa chiudere tra Cairo e De Laurentiis, visti anche gli ottimi rapporti.