Adesso i tifosi tremano: il Napoli ha scelto il sostituto di Osimhen

Fase calda del calciomercato per il Napoli, in attacco il club sembra abbia scelto il sostituto di Osimhen, ma nel frattempo i tifosi tremano per quanto potrebbe accadere.

Il titolo appena conquistato ha scatenato il pubblico partenopeo ad una gioia aspettata 33 anni, il terzo scudetto è stato vinto con autorevolezza, in una stagione dominata sin dall’inizio in campionato per quanto riguarda la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Proprio il tecnico di Certaldo ha preferito fermarsi per un anno, alla guida degli azzurri ci sarà al suo posto Rudi Garcia; da risolvere invece la questione legata al Direttore Sportivo, vale a dire Cristiano Giuntoli, in predicato di passare alla Juventus, si pensa a come costruire la rosa per il nuovo allenatore.

Oltre agli acquisti, una stagione come quella trascorsa ha portato molto interesse ai big della squadra, a partire dal proprio bomber, capace di vincere titolo nazionale e di capocannoniere, come non accadeva in Serie A dal 2009 con Zlatan Ibrahimovic ai tempi in cui militava nell’Inter.

Ora Napoli trema: addio Osimhen

Da decidere, prima di prevedibili aste, la questione rinnovo riguardante l’attaccante nigeriano, in questi giorni sono stati frequenti i contatti tra l’entourage del calciatore ed Aurelio De Laurentiis per trovare la soluzione migliore per farlo rimanere, ma al tempo stesso ripararsi nel caso in cui dovesse partire.

Attualmente il calciatore percepisce 4 milioni e mezzo all’anno, la società è pronta a rinnovare fino al 2027 aumentando l’offerta a 6,5 mln, sino ad ora le parti risulterebbero distanti e sarebbero diverse le pretendenti per Victor Osimhen, dal Manchester United ed in particolare il PSG, specie se i parigini dovessero perdere Mbappe dopo Lionel Messi.

Qualora si dovesse concretizzare una cessione, per cercare di sollevare gli umori dei tifosi napoletani, la dirigenza campana aprirebbe a sua volta la questione relativa al suo sostituto ed il prescelto si sarebbe già trovato, vale a dire Rasmus Hojlund, attualmente in forza all’Atalanta.

I bergamaschi chiederebbero una cifra vicina ai 50 milioni di euro, una somma cospicua ma di certo l’eventuale cessione di Victor Osimhen porterebbe alle casse del Napoli le liquidità necessarie per potersi permettere la giovane punta danese, reduce da una prima stagione in Serie A di grande spessore, nonostante la giovane età. Le prossime settimane risulteranno decisive per definire le eventuali trattative e se l’attacco azzurro subirà modifiche importanti nella sessione estiva di calciomercato.