Giuntoli-Juve, blitz in settimana: il retroscena con Allegri

Giuntoli è pronto ad abbracciare il progetto bianconero. Il direttore sportivo è a un passo dalla Juventus e c’è già un retroscena che riguarda Allegri

La Juventus del futuro è pronta a nascere. Dopo la deludente stagione appena conclusa, i bianconeri sono pronti a rialzare la testa e tornare a dominare il campionato italiano.

Massimiliano Allegri, al momento, è confermato sulla panchina della Juve e non intende lasciare Torino nonostante le sirene arabe e le tantissime critiche ricevute dai tifosi. L’obiettivo è tornare ad alzare un trofeo dopo due anni senza vincere e per questo la rivoluzione partirà da Giuntoli. L’ormai quasi ex ds del Napoli ha già in programma un summit con Allegri e lui come riporta La Gazzetta dello Sport non vede l’ora di incontrarlo.

Il direttore sportivo ha avuto un ottimo rapporto con tutti i tecnici toscani avuti a Napoli (Sarri e Spalletti) e adesso vuole aggiungere anche Max alla lista. La prossima settimana si sbloccherà la situazione con Aurelio De Laurentiis e potrà proseguire il lavoro fatto fino ad oggi da Manna. Giuntoli è pronto per sposare la sua nuova avventura e il futuro della Juventus dipende da lui. Ha già le idee chiare sul mercato e su quello che vuole fare.

Giuntoli-Juventus: tutto pronto. Prossima settimana la situazione si sbloccherà

Giuntoli è pronto a diventare il nuovo ds della Juventus. Dopo qualche settimana di tira e molla la situazione contrattuale col Napoli si è finalmente sbloccata e adesso può andare alla Juventus. Allegri lo aspetta e i tifosi si augurano che possa far tornare grande la ‘Vecchia Signora’. Diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo e si pensa che già il colpo Weah dal Lille sia merito suo. Negli ultimi anni ha fatto affari col Lille e questo sarebbe un altro acquisto dei suoi. Piace molto anche Parisi per la fascia sinistra, mentre sulla destra il nome caldo è quello di Castagne.

I bianconeri dovranno sostituire al meglio Cuadrado, il colombiano dopo 8 anni lascerà Torino a parametro zero. Giuntoli avrà già molto lavoro da fare, la situazione dei bianconeri non è delle migliori e il bilancio andrà sistemato anche con qualche cessione top. Arrivano offerte dalla Premier per Bremer, il Tottenham ha messo sul piatto 50 milioni per il brasiliano. Soldi che potrebbero essere investiti per Milinkovic per rinforzare il centrocampo in caso di addio di Rabiot. Anche se il francese sembra essere pronto ad accettare il rinnovo di contratto per un’altra stagione.