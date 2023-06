Il costume è trasparente: Dayane Mello rende bollente la piscina

Un altro grande ed entusiasmante capolavoro da parte di Dayane Mello che aggiorna, ancora una volta, il suo account ufficiale di Instagram.

Una vera e propria meraviglia che non poteva affatto passare inosservata. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione la bellissima Dayane ci ha deliziato con uno scatto a dir poco da urlo. Con l’estate che è entrata nel vivo, la bellissima modella brasiliana ci ha rallegrato con una immagine che non sta né in cielo e né in terra. Guardare per credere se avete dubbi.

Un costume che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Così come le sue straripanti ed eccezionali forme che meritano e non poco. Non è affatto un mistero che il numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower stai raggiungendo delle vette altissime. Andiamo a vedere di cosa si tratta tutto questo.

Dayane Mello, da rimanere senza parole – FOTO

Direttamente dal Lago di Como, posto dove si trova in questo momento per concedersi qualche giornata di puro relax, arriva la nuova meraviglia che porta la sua firma social. Un costume trasparente, fino a questo momento, davvero non lo avevamo mai visto sino ad ora. Un vero e proprio spettacolo della natura, come ribadiscono i suoi fan che ancora devono riprendersi da quanto visto.

La bellissima Dayane non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di una delle meraviglie e certezze della televisione italiana. Originaria del Brasile, si è fatta apprezzare e “adottare” dal nostro Paese per via delle sue innumerevoli comparse in programmi e reality show. In merito a questo scatto possiamo notare tutto il suo essere donna.

Occhi chiusi, filo di trucco che in questi casi non deve mai mancare e si va a conquistare tutti i suoi follower. Gli stessi che la ringraziano per questo dono. In molti, sotto il suo post, hanno commentato che la piscina, prima del suo arrivo, non era mai stata così bollente. Mai complimento è stato più idoneo nei suoi confronti. In attesa di vedere un suo nuovo capolavoro vi lasciamo con questo scatto che merita moltissimo.

Come riportato in precedenza i commenti dei suoi sostenitori non si sono fatti attendere: “Sei la regina di Instagram e di questa estate” fino ad arrivare a “Meraviglia delle meraviglie“. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.