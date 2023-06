Clamoroso Hamilton: firma da 200 milioni!

Lewis Hamilton da non credere: il sette volte campione del mondo è pronto ad una firma da 200 milioni

Lewis Hamilton e la Mercedes, un sodalizio destinato a proseguire nel tempo. O, almeno, così sembra dagli ultimi sviluppi di una sorta di telenovela che sta appassionando – nemmeno tanto, a dir la verità – tutto il mondo della Formula 1.

Il contratto del pilota è in scadenza il prossimo dicembre e nelle scorse settimane abbiamo letto ogni tipo di rumors; dal suo passaggio alla Ferrari fino all’ipotesi Aston Martin. Convinzioni dettate anche dalle parole dello stesso pilota che in più di un’occasione aveva usato toni entusiasti nei confronti del Cavallino, fino ad esprimere quasi la volontà di guidare una Ferrari.

Una sorta di sogno che, con ogni probabilità, resterà nel cassetto. Hamilton e la Mercedes sono destinati a proseguire insieme il loro percorso, anche perché la vettura tedesca, nelle ultime settimane, ha mostrato notevoli passi in avanti con la nuova versione della W14.

Una monoposto più veloce e performante, tanto da far conquistare a Lewis due podi consecutivi – secondo posto a Barcellona e terzo in Canada – e ad essere ottimisti per il futuro. D’altronde il sette volte campione del mondo ha un solo obiettivo da raggiungere prima del ritiro; conquistare l’ottavo titolo mondiale e diventare il pilota più vincente della storia della Formula 1, staccando Michael Schumacher.

Hamilton, la firma con la Mercedes: pilota e non solo

Un traguardo che potrà essere centrato con la Mercedes, perché la firma è davvero imminente. L’ha ammesso pure Toto Wolff in occasione dello scorso Gran Premio del Canada, con l’annuncio del rinnovo che potrebbe arrivare nel fine settimana della gara di Silverstone, il circuito di casa per Lewis.

Una formalità, quindi, il rinnovo anche se al momento c’è una certa distanza sulle cifre e sulla durata. Lewis, infatti, vorrebbe un accordo a lungo termine a fronte del rinnovo annuale con opzione proposto dalla Mercedes.

E, stando a quanto afferma il Daily Mail, non c’è accordo nemmeno sulle cifre dell’ingaggio. Lewis, infatti, ai 28 milioni di sterline che guadagna attualmente, ne avrebbe chiesti 15 di bonus in caso di vittoria del Mondiale.

Ma Hamilton pensa anche al futuro, alla carriera dopo il ritiro che vede ancora in Mercedes. Oltremanica, infatti, sostengono come il pilota vorrebbe restare a Stoccarda e diventare il brand ambassador, alla modica di cifra di 20 milioni l’anno per 10 anni, per un totale di 200 milioni di sterline. Cifre che avrebbero fatto vacillare non poco la scuderia. Di certo c’è che la volontà di proseguire insieme c’è, ecco perché il punto di incontro, alla fine, si troverà.