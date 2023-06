Il Napoli punta in casa Fiorentina: colpo a sorpresa

Il Napoli dopo la straordinaria stagione appena conclusa è pronto a rinforzarsi. Il primo colpo in entrata potrebbe arrivare dalla Fiorentina. Ecco di chi si tratta

Aurelio De Laurentiis dopo aver annunciato il nuovo allenatore è pronto a dare a Garcia i rinforzi per migliorare la squadra.

Gli azzurri sono stati una macchina perfetta capace di battere tutti, ma per fare ancora meglio e per confermarsi serviranno degli acquisti. Il tecnico francese è molto motivato e vuole vincere subito. Garcia utilizzerà il 4-3-3 e continuerà il progetto tecnico di Luciano Spalletti. I tifosi si aspettano grandi cose e nonostante siano rimasti un po’ spiazzati dalla scelta del nuovo allenatore lo hanno accolto con grande calore.

L’obiettivo dichiarato è quello di fare bene anche in Champions League e le parole di ADL non lasciano spazio ad altre interpretazioni: “Tu (riferito a Garcia ndr) sei già arrivato in semifinale di Champions, mi basterebbe centrare la finale. Ci metterei la firma”. Le aspettative sono alte e il nuovo Napoli sta prendendo forma. Non ci saranno spese pazze, ma acquisti mirati come al solito. Il primo obiettivo per migliorare il centrocampo potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Infatti i partenopei seguono un calciatore della Fiorentina.

Napoli, pronto il colpo a centrocampo: può arrivare dalla Fiorentina

Il 1° luglio è alle porte e i partenopei stanno già progettando la nuova stagione. L’incredibile Scudetto conquistato due mesi fa non sazia la voglia di vincere del popolo napoletano e neanche De Laurentiis vuole fermarsi. Per questo sta iniziando a lavorare per regalare a Rudi Garcia una rosa ancor più forte. Andrà via Kim direzione Bayern Monaco, ma il Napoli ha dimostrato che si può fare bene anche vendendo i pezzi pregiati. Sul fronte del mercato in entrata si segue un centrocampo del nostro campionato. Infatti, il Napoli ha messo seriamente gli occhi su Castrovilli.

Il giocatore della Fiorentina è tornato dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio e ha fatto benissimo con la maglia Viola. Il prezzo non è altissimo e andrebbe a rinforzare quella zona di campo. Diventerebbe il sostituto di Zielinski se il polacco dovesse rimanere. In caso contrario prenderà direttamente il suo posto nello scacchiere azzurro. Campione d’Europa con la Nazionale, Castrovilli è tra i centrocampisti italiani più amati. Abile anche in zona gol e molto forte tecnicamente. Un giocatore che piace anche a Rudi Garcia. Il calciatore accetterebbe senza pensarci un trasferimento a Napoli per giocare la Champions League.