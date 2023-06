Inter scatenata, nuovo colpo in attacco: visite e firma subito

L’Inter sembra essere una delle squadre maggiormente attiva sul mercato, in queste prime settimane di trattative dopo la fine della stagione

La squadra allenata da Simone Inzaghi sta lavorando in maniera importante sia in entrata che in uscita, per creare una rosa molto competitiva in vista della prossima stagione.

L’Inter arriva da una stagione dove ha conquistato il quarto posto, qualificazione in Champions League fondamentale, nonostante non sia mai stata da corsa per lo Scudetto con il Napoli. Simone Inzaghi, poi, ha trascinato i suoi ragazzi alla vittoria sia in Supercoppa, 3-0 al Milan in finale, e in Coppa Italia dove ha avuto la meglio, prima, sulla Juventus e poi in finale sulla Fiorentina. Il fiore all’occhiello è stato, però, la Champions League, dove i nerazzurri con una grande cavalcata sono arrivati fino in finale, sconfitti per 1-0 dal Manchester City a Istanbul.

Inter, arriva Marcus Thuram a Milano

La giornata di martedì è stata molto importante in casa Inter, con l’arrivo a Milano del primo acquisto estivo messo a segno da Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha, infatti, regalato a Simone Inzaghi un nuovo attaccante, a parametro zero, e stiamo parlando del classe 1997 Marcus Thuram.

Figlio di Lilian, colonna della Juventus qualche anno fa, arriva dal Borussia Mochengladbach, dopo una stagione da 13 gol e 6 assist in Bundesliga. Il francese, con alle spalle già esperienze in nazionale, non arriva con la fama da bomber trascinatore ma, senza dubbio, può dare una grande mano alla causa dell’Inter, con le tante competizioni da affrontare nella prossima stagione.

In queste ore sembra essersi arenata una delle trattative che poteva cambiare il calciomercato dell’Inter. Sembrava, infatti, essere a un passo dall’addio Marcelo Brozovic, richiamato dalle sirene dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al Nassr. La squadra saudita aveva messo sul piatto 23 milioni di euro per l’Inter, con accordo già trovato, e 20 milioni di euro di ingaggio per il calciatore croato. Il centrocampista, però, nelle ultime ore sembra non essere più convinto, come riporta Gianluca Di Marzio, e starebbe aspettando una chiamata dal Barcellona come già successo nel mercato di gennaio. Indiscrezioni, poi, parlano anche di una contro-richiesta di Marcelo Brozovic all’Al Nassr di circa 30 milioni di euro di ingaggio.