Prezzo stracciato per l’addio: tradimento dal Napoli all’Inter

Il Napoli può cedere uno dei suoi protagonisti per lo Scudetto, che sarebbe diretto verso l’Inter: tutti i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Napoli prosegue con l’obiettivo di rinforzare ancor di più la squadra che ha vinto lo Scudetto. Non sarà semplice, perché diverse big europee hanno messo nel mirino i giocatori del club partenopeo dopo una splendida annata.

Min-Jae Kim sarà il primo a salutare dietro il pagamento della clausola, poi è in bilico anche la posizione di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis sta trattando il suo rinnovo, ma è chiaro che non sarà semplice trattenerlo e poi c’è la situazione di Hirving Lozano da sistemare.

Lozano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e percepisce circa 4,5 milioni di euro a stagione. Un ingaggio esagerato per le casse del club partenopeo e c’è distanza per il rinnovo. Ecco perché l’attaccante messicano è destinato ad andar via, considerando che De Laurentiis ha deciso di abbassare il monte ingaggi.

L’apporto di Lozano nella vittoria dello Scudetto è stato decisivo, non tanto in termini di gol -soltanto 3 in Serie A- ma per la copertura difensiva e la generosità che ha permesso al Napoli di prendere pochi gol. Il suo futuro, però, potrebbe essere all’Inter che è molto brava a sfruttare le occasioni sul mercato.

Napoli, Lozano nel mirino dell’Inter

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’Inter ha messo nel mirino Hirving Lozano visto che il suo futuro sarà lontano dal Napoli. Il club nerazzurro sta preparando un’offerta da 15 milioni di euro al club partenopeo per prenderlo subito e portarlo alla Pinetina.

Inzaghi vuole rinforzare l’attacco con un giocatore che ha colpi e velocità importanti, ma che nell’ultimo periodo è stato poco produttivo a livello di gol. Attualmente sta convivendo con un infortunio, ma dopo le vacanze dovrebbe tornare a disposizione di mister Rudi Garcia.

Su Lozano nelle ultime ore c’è stato anche l’interesse di alcune squadre dell’Arabia Saudita. Una eventuale offerta dal Medio Oriente cambierebbe del tutto la situazione del messicano, perché metterebbe in condizione il Napoli e il giocatore di incassare tantissimo. Si parla di almeno 10 milioni di ingaggio a stagione.

Una cifra molto alta, che il calciatore è disposto ad accettare nonostante sia un classe ’95 che ha ancora tanto da dare al calcio europeo. Quel che è certo è che Lozano pesa a bilancio del Napoli per altri 15 milioni, cifra minima che De Laurentiis è disposto ad accettare.