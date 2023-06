Federica Nargi rovente: scollatura che lascia a bocca aperta

Federica Nargi non smentisce mai i pronostici, l’ennesimo post sui social fa sognare il pubblico: stupenda è dire poco

Ha fatto innamorare generazioni di ammiratori e non smette di evidenziare una bellezza da capogiro, di quelle di cui si parlerà ancora per tantissimo tempo, forse per sempre. Federica Nargi è una delle presenze più affascinanti del nostro mondo dello spettacolo non solo per quanto concerne il terzo millennio, ma forse in assoluto.

Diventata celebre come velina di Striscia la Notizia ed entrata a far parte di nomi che il pubblico non dimenticherà mai più, come quelli di Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Melissa Satta, anche in seguito Federica ha confermato tutto il bene che si diceva su di lei all’epoca, con una brillante carriera nel mondo della moda e della tv. Anche come presentatrice ormai non passa inosservata, chiedere per informazioni ai telespettatori del Gialappa’s Show.

Sempre attivissima sui social, la 33enne, che a livello calcistico è stata una delle wags più amate come compagna di Alessandro Matri, regala costantemente scatti da urlo. E naturalmente non poteva certo smentirsi in questo 2023, che la sta vedendo tra le principali protagoniste. Sfida lanciata a tutte le altre bellezze del web, a modo suo, con la consueta classe super seducente.

Federica Nargi, paesaggi mediterranei da sogno ma il panorama più bello è sempre lei: che curve

In questo periodo, appena può, Federica si concede momenti di relax. Momenti preziosi per lei, ma anche per i tantissimi ammiratori. Su Instagram, la Nargi è largamente uno dei volti italiani più cliccati, con oltre 4 milioni di followers. E il perché, per i pochi che ancora non lo sapessero, è facilmente riassunto da immagini come questa.

Lo scatto è nella campagna siciliana, nella splendida zona di Marzamemi. Immagine assai suggestiva, ma gli sguardi di tutti non possono che finire su Federica. Che al solito mette in evidenza silhouette perfetta, lineamenti disegnati, sguardo dolcissimo e ammaliante al tempo stesso, e curve da sballo. Il top con scollatura in diagonale attira l’attenzione e scatena la consueta corsa al like e ai commenti più entusiasti. Tra i più creativi e degni di applausi, questo complimento: “Questa donna sarebbe fantastica anche se avesse la barba“. Il che sintetizza alla perfezione i sentimenti che il popolo dei fan prova nei suoi confronti. Meravigliosa, non c’è davvero altro da aggiungere.