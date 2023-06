De Laurentiis, ‘proposta indecente’ e Osimhen reagisce

Il Napoli si prepara a perdere il difensore Kim, e il presidente De Laurentiis è stato molto chiaro: “Osimhen deve rimanere”. Ecco il suo piano per evitare un altro addio. Si parla di una proposta indecente nei confronti dell’attaccante

Il Napoli ha trionfato nell’ultima stagione e i tifosi si aspettano una squadra sempre più forte e in grado di onorare lo scudetto e l’ottimo rendimento in Champions League. Su questa prospettiva ci sono le ombre, come quelle che arrivano dall’improvviso e per certi versi inspiegabile addio dell’allenatore Luciano Spalletti, ma anche per alcune cessioni molto dolorose.

Ad esempio quelle di giocatori molto importanti. Sembra ormai inevitabile l’addio del difensore Kim, premiato come il migliore in Serie A e assoluto cardine della squadra azzurra. Il presidente De Laurentiis ha chiamato Rudi Garcia in panchina, e il nuovo allenatore si aspetta di lavorare con una squadra forte, come tra l’altro ha detto chiaramente. Ecco perché rimpiazzare bene Kim è il primo problema, e il patron azzurro vorrebbe fosse l’ultimo. Si parla parecchio anche di una possibile cessione di Victor Osimhen.

L’attaccante ha completato il suo primo triennio al Napoli e ha fatto il grande salto di qualità. E’ considerato tra i migliori nel suo ruolo in Europa, e ha legittime ambizioni. Ma prima di dire, eventualmente, addio bisognerà fare i conti con il presidente De Laurentiis. Anche lui è stato molto chiaro: “Osimhen deve rimanere”, ha detto senza batter ciglio nella conferenza di presentazione di Garcia. E anzi, il patron ha anche accennato a un’intesa di massima per un rinnovo di altri due anni.

De Laurentiis farà di tutto per trattenere Osimhen

Per ora, ciò che è emerge è un incontro tra De Laurentiis e l’agente del giocatore, Roberto Calenda, mentre il diretto interessato è in vacanza. In sostanza è stato chiesto il “prezzo” dell’attaccante, segno che qualche interesse dall’estero c’è. De Laurentiis non solo ha ribadito che il Napoli non vuole cedere l’attaccante, ma ha accennato solo a proposte irrinunciabili. Queste dovrebbero avere un valore di almeno 150 milioni, se non di più. Un prezzo che è considerato alto dai procuratori, i quali hanno ricevuto anche la proposta di rinnovo da parte del patron azzurro. Oggi Osimhen guadagna 4.5 milioni e De Laurentiis è pronto a rinnovare con uno stipendio di 6.5.

Sarebbe un importante passo, ma il procuratore di Osimhen per ora ha rifiutato. In una comprensibile partita a scacchi, avrebbe detto a De Laurentiis che un calciatore da 150 milioni dovrebbe guadagnare almeno 10 milioni. Da capire quindi se c’è l’intenzione di rinnovare o no, ma è assai probabile che De Laurentiis possa spingersi un po’ più oltre e garantire a Osimhen uno stipendio ancora più alto. Intanto la proposta c’è, e non si esclude neanche che nel rinnovo del nigeriano possa esserci una clausola rescissoria, valevole però soltanto tra uno o due anni.