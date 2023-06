Napoli, tutto da rifare per Garcia: va al Lipsia

Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia si confronta con una realtà difficile: sta per perdere il miglior difensore della squadra e serve con urgenza un sostituto.

Per ora le cose non vanno per il meglio, perché uno dei sostituti designati sembra orientato verso un’altra squadra.

Il compito che attende il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia è arduo. Su questo non ci sono dubbi. Il tecnico francese raccoglie la pesante eredità di Luciano Spalletti, con le ambizioni che ormai sono salite. Asticella “alzata”, infatti: la squadra campione d’Italia dovrà provare a vincere di nuovo lo scudetto, e soprattutto c’è il presidente De Laurentiis che chiede una grande Champions League.

Nell’ultima stagione il Napoli è arrivato ai quarti (mai raggiunti nella storia), e l’obiettivo è ripetersi o migliorarsi. Il presidente vorrebbe la finale, facendo capire che ci tiene molto. Un compito non da poco per Garcia, che tra pochi giorni prenderà in mano una squadra sicuramente forte, ma che potrebbe essere diversa da quello che ha trionfato nella scorsa stagione. A pesare, infatti, c’è il rischio di molte partenze, tra cui alcune eccellenti. Una di queste, ad esempio, riguarda il difensore centrale Kim Min-jae. E’ stata un’autentica rivelazione a livello europeo. Pescato in Turchia e reduce da un’esperienza in Cina, alla sua prima stagione in Serie A e in Europa ha vinto lo scudetto ed è stato eletto miglior difensore del campionato. Un elemento cardine della squadra di Spalletti. Purtroppo per il Napoli Kim ha una clausola rescissoria di 60 milioni. Un modo facile per prenderlo, che il Bayern Monaco è pronto a sfruttare.

Arriva il primo “no” per Garcia

Per questo il Napoli potrebbe perdere il suo gioiello, e ovviamente serve un sostituto all’altezza. Già un anno fa il doloroso addio di Koulibaly, che il club azzurro è riuscito a sostituire al meglio. Adesso tocca a Kim, e non sarà facile ripetere il grande colpo. Garcia è ovviamente preoccupato, e aspetta di sapere il nome del rinforzo. Si è parlato molto di Kevin Danso del Rennes, difensore di origini ganesi ma austriaco di nazionalità. Ha fatto un ottimo campionato in Francia, giocando tutte le partite tranne una e segnando anche un gol. Il nuovo allenatore del Napoli lo conosce bene, e lo avrebbe messo al primo posto come possibile rinforzo.

Tuttavia, dopo che alcuni operatori di mercato lo avevano messo in cima alle preferenze, si è registrato un dietrofront. Si è parlato di un Napoli non più convinto dal giocatore. Strano, visto che era tra i preferiti. E infatti la verità è un’altra: Danso non è facilmente acquistabile, sia perché il Rennes ha fatto resistenza, ma anche e soprattutto perché il calciatore non ha manifestato interesse. Su di lui ci sarebbe il Lipsia, come scrive la Build. La Bundesliga e la squadra tedesca rappresentano quindi una tentazione maggiore per il giocatore, che a questo punto si allontana dal Napoli.