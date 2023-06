Scollatura da capogiro: Jolanda De Rienzo è esagerata

Scollatura da capogiro per Jolanda De Rienzo: la giornalista esagera e lascia tutti i suoi fan senza fiato.

Nel corso degli ultimi gli anni l’abbiamo apprezzata per la sua competenza come giornalista e presentatrice tv, ma Jolanda De Rienzo ha conquistato il consenso del pubblico anche grazie alla sua straordinaria bellezza.

La giornalista originaria di Napoli, nota per essere stata in passato la compagna del vice di Mazzarri Frustalupi, ha fatto tanta gavetta co-conducendo svariati programmi tv, tra i quali Aspettando Il Calciomercato al fianco di Michele Criscitiello su Sportitalia. Oltre a questa, la De Rienzo ha co-condotto anche altre trasmissioni dedicate soprattutto al Napoli, facendosi conoscere ed apprezzare.

Se in tv mostra la sua bravura, via social invece Jolanda mostra tutta la sua bellezza e sensualità, facendo impazzire i suoi fan su Instagram con scatti da urlo. Il suo profilo conta più di 365 mila followers ed il numero è destinato a salire nel giro dei prossimi anni, con la giornalista che si fa sempre più strada. E nel suo ultimo post pubblicato, Jolanda ha deciso di esagerare e lasciare tutti senza fiato.

Jolanda De Rienzo esagerata: scollatura super e fan in delirio

Pochi giorni fa si è tenuto allo Stadio Diego Armando Maradona il concerto dei Coldplay che hanno fatto tappa a Napoli per la felicità di tutti i loro fan che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Tra questi c’era anche Jolanda De Rienzo e la giornalista ha fatto sapere di aver preso parte al concerto con una foto pubblicata tramite il suo profilo Instagram che non è passata per niente inosservata. Questo perché Jolanda è stata davvero esagerata, mettendo in mostra una scollatura da capogiro che mandato i suoi fan in tilt.

La giornalista e conduttrice tv ha indossato una canottiera nera molto che ha messo in mostra le sue forme reso più che evidente la scollatura super, tanto da rendere inutile qualsiasi tipo di zoom. Una foto che ha conquistato tantissimi likes in poco tempo, così come tantissimi sono stati i commenti dei suoi fan che sono andati davvero in delirio, sottolineando quanto fosse stupenda.

Altri invece hanno affermato come lei dimostri di essere sempre la migliore quando si parla di bellezza, mentre altri ancora hanno addirittura scritto che sembra una bambina e che sono anche riusciti a poterla vedere dal vivo. La travolgente bellezza della De Rienzo ha di nuovo conquistato tutti ed i suoi fan sperano che la giornalista possa regalare altri scatti simili durante l’estate.