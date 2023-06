Napoli, colpo a sorpresa dal Sassuolo: 20 milioni per un centrocampista

By

Il Napoli piazza il primo colpo di mercato: un calciatore del Sassuolo in azzurro per 20 milioni di euro

Il futuro di Victor Osimhen catalizza tutta l’attenzione per quanto riguarda il mercato in casa Napoli. Com’è logico che sia, trattandosi del capocannoniere della Serie A e di uno dei protagonisti più importanti del terzo scudetto azzurro.

L’incontro con il manager del calciatore è finito in una fumata grigia, con l’accordo che non è stato raggiunto; al momento la forbice tra domanda ed offerta è ampia, così come il costo del cartellino, valutato in 150 milioni di euro almeno dal patron De Laurentiis.

È naturale immaginare come il futuro del nigeriano condizioni tutto il mercato azzurro. In caso di cessione, infatti, gli azzurri dovranno sostituire il bomber con un calciatore di livello ma avrebbero anche una maggiore disponibilità economica per completare la squadra a disposizione di Rudi Garcia.

Il tecnico francese, intanto, sta già esprimendo le prime preferenze su come rinforzare l’attuale rosa. Manco a dirlo, uno dei nodi cruciali è certamente il centrocampo. Due i posti da colmare, perché Ndombélé non sarà riscattato dal Tottenham e Demme è in uscita.

Napoli, arriva il vice Lobotka: ecco chi è

Gli azzurri, proprio in questa porzione del campo, stanno scandagliando diversi profili; da Samardizic, individuato anche come perfetto vice Zielinski (il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024) ad un vice Anguissa, chiamato a sostituire il camerunense anche e soprattutto nel mese di gennaio durante lo svolgimento della Coppa d’Africa.

In casa azzurra, però, è necessario trovare un vice Lobotka; lo slovacco è stata la mente del Napoli di Luciano Spalletti ed è pronto ad essere fondamentale anche per Garcia. Ecco perché un’alternativa sembra essere necessaria.

Da qui la richiesta dell’allenatore alla dirigenza; un nome ben preciso, peraltro militante in Serie A. Si tratta di Maxime Lopez, centrocampista in forza al Sassuolo che Garcia conosce benissimo per averlo allenato a Marsiglia, nell’Olympique dal 2016 al 2019. Tecnico ed aggressivo dal punto di vista del gioco, il classe ’97 può essere una validissima alternativa a Lobotka.

Il Sassuolo, però, è una bottega cara; la valutazione data dal club neroverde al calciatore è di circa 20 milioni di euro, un prezzo che il Napoli potrebbe anche ritenere eccessivo per un calciatore chiamato ad essere l’alter ego di Lobotka.

Maxime Lopez, però, ha dimostrato nella sua esperienza al Sassuolo di essere anche un calciatore duttile, in grado di cavarsela egregiamente anche nel ruolo di mezzala. Vedremo se nelle prossime settimane ADL deciderà di affondare il colpo e regalare il primo rinforzo a Garcia.