Chiesa, richiesta choc: ecco quanto vuole per andare in Premier

A 24 mesi dalla scadenza del suo contratto, l’attaccante sembra più lontano dalla Juventus. L’elenco delle pretendenti.

I bianconeri sono fuori dalla Champions, la necessità di imbastire una squadra competitiva però non cambia. Alla Continassa, proprio per la mancanza di liquidità importante, bisogna scegliere bene le prime mosse da compiere sul mercato.

In attacco, ad esempio, Moise Kean è stato riscattato dall’Everton per 28 milioni, balzello scattato perché legato al verificarsi di alcune clausole. Resterà anche Arkadiusz Milik. Il polacco, dopo la scadenza al 10 giugno del termine per riscattare il suo cartellino, ha convinto l’Olympique Marsiglia a trattare con la Juventus. Allegri voleva il mancino ed è stato accontentato: affare da 7 milioni complessivi. Ora nel reparto offensivo c’è traffico e uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa quasi certamente andrà via. Come riportava Tuttosport l’11 febbraio scorso, la Juventus con 223 milioni è il terzo club italiano più esposto con le banche. Peggio hanno fatto solo la Roma, 271 e l’Inter, con ben 390 milioni.

Chiesa spara alto: vuole 7 milioni l’anno

Federico Chiesa è reduce da una stagione davvero faticosa con la Juventus, ancora caratterizzata da grossi problemi fisici. A inizio 2022 la punta era stata operata al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dal professor Christian Fink. A “dubitare” delle sue condizioni lo stesso atleta dopo che il 19 marzo aveva giocato solo 17 minuti contro l’Inter (entrato al 66′, sostituito all’83’). Il 23 marzo la punta si era recata dal chirurgo per un ulteriore consulto, ottenendo rassicurazioni sulla mancanza di lesioni all’arto operato.

Chiesa, limitato anche dal modulo molto conservativo di Massimiliano Allegri, in serie A ha giocato solo 844′, 21 scampoli di gara, segando 2 gol e fornendo 5 assist. Solo 16′ in Champions League, meglio in Europa League con 1 gol e 1 assist in 7 recite (402′). Chiudono il taccuino le 4 presenze e 1 gol in Coppa Italia.

Nonostante questi numeri poco incoraggianti, l’ex viola ha molti estimatori in Europa, soprattutto in Premier. In prima linea ci sono Liverpool e Newcastle che hanno effettuato alcuni sondaggi. Il giocatore, vincolato fino al 2025, guadagna 5 milioni netti a stagione. Stipendio importante che però non accontenterebbe più l’esterno genovese. Il centravanti pensa di meritare qualcosa in più e alle sue pretendenti ha sparato una richiesta minima: si parte da 7 milioni netti a stagione.

A queste cifre ovviamente la Juventus non pensa al rinnovo, il giocatore è chiaramente sul mercato. Alla Continassa temono che nessuno voglia dare al calciatore quella somma, soprattutto con il residuo dubbio sul suo stato fisico. Il figlio d’arte gioca molto sui propri strappi e sulla velocità, senza risulterebbe limitato. La Juve vuole fare cassa, considerato quanto versato alla Fiorentina: in tutto parliamo di oltre 50 milioni.