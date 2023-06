Napoli: c’è l’accordo, Garcia accontentato

Il Napoli è vicino ad un colpo di calciomercato importante. L’accordo è stato trovato. Ecco tutti i dettagli.

Il calciomercato del Napoli si è ormai sbloccato e ben presto in questo senso ci saranno delle importanti novità. Anzi proprio nelle scorse ore sono arrivati degli aggiornamenti assolutamente inattesi.

Si parla, infatti, di un accordo trovato tra il Napoli e un calciatore ed ora si stanno limando gli ultimi dettagli con il club per accontentare Garcia. Insomma, il primo colpo sembra essere dietro l’angolo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Calciomercato: accordo trovato, c’è l’annuncio

Il Napoli si muove in silenzio e presto potrebbero arrivare le prime ufficialità. Si tratta, almeno al momento, di una indiscrezione, ma è assolutamente una notizia che i tifosi dei partenopei accolgono con molta felicità. Naturalmente ora resta da capire se alla fine si potrà affondare il colpo oppure le circostanze non consentiranno di arrivare alla fumata bianca. Questo lo vedremo nelle prossime settimane, ma la notizia conferma che i partenopei si stanno iniziando a muovere seriamente e presto in questo senso sono attese novità importante.

Entrando nei dettagli, secondo quanto riferito da Luca Cerchione, giornalista di 1 Station Radio, il Napoli ha trovato un accordo con Openda ed ora sta sondando il terreno con il Lens per arrivare alla conclusione di questa trattativa di calciomercato. Ricordiamo che il calciatore ha la stessa agenzia di Mertens e questo rende assolutamente più facile la trattativa. Ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Sicuramente la concorrenza non manca, ma il Napoli può contare sull’accordo con il calciatore ed è sicuramente un passo importante. Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro.

Mercato: il Napoli ha un accordo con Openda

Il Napoli ha un principio di accordo con Openda ed ora è al lavoro con il Lens per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. I partenopei sperano di poter contare sull’intesa per abbassare un po’ le pretese del club proprietario del cartellino, ma non sarà per nulla semplice.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata oppure si farà un passo indietro per questioni di prezzo visto che il Lens, almeno ad oggi, non sembra essere intenzionato a scendere sotto i 50 milioni.