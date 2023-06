Che spettacolo al ‘Maradona’: non gioca il Napoli e la gente balla | VIDEO

Che spettacolo! Al “Maradona’ si continua a ballare e a cantare anche se in campo non s’è il Napoli campione d’Italia

Lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ è sempre sugli scudi. In quella che è la casa del Napoli campione d’Italia e che è stato il principale proscenio del GOAT del calcio, Diego Armando Maradona, si continua a cantare e ballare.

Le immagini dei festeggiamenti, lo scorso 4 giugno, per la consegna della Coppa dello scudetto agli azzurri hanno fatto il giro del mondo. Uno spettacolo nello spettacolo la cornice di tifosi che hanno inneggiato ai loro eroi per tutto il match contro la Sampdoria per poi scatenarsi sulle note delle hit dei grandi ospiti musicali che hanno animato la serata.

Ebbene, a quasi un mese da quella data che rimarrà impressa in maniera indelebile nella mente e nel cuore di ogni tifoso azzurro l’onda lunga dei festeggiamenti per il terzo tricolore non si è ancora spenta. Allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, infatti, si continua a cantare e ballare anche se in campo non c’è la squadra del Napoli.

I Coldplay al ‘Maradona’: che spettacolo anche se non gioca il Napoli

Sul rettangolo verde o, meglio, sul megapalco allestito sul manto erboso del ‘Maradona’, gli scorsi 21 e 22 giugno c’era una squadra, anzi una band, composta da soli 4 elementi che ha emozionato e infiammato i 40 mila presenti sugli spalti come un gol di Victor Osimhen o un dribbing di Khvicha Kvaratshelia: i Coldplay.

D’altronde, nel tempio del ‘più grande di tutti i tempi’ non poteva che esibirsi una delle più grandi band della storia del rock. Sulla cresta dell’onda da 25 anni, i Coldplay hanno venduto circa 100 milioni di copie e hanno vinto 107 premi, tra i quali nove BRIT Award (record assoluto), sette Grammy Award, sette MTV Europe Music Awards, sei Q Awards e sette MTV Video Music Awards, che li rendono il sesto gruppo più premiato nella storia della musica.

Inoltre, il loro tour A Head Full of Dreams con oltre 5.5 milioni di spettatori in tutto il mondo è il terzo più visto di tutti i tempi. Insomma, c’erano tutti i presupposti per uno show indimenticabile e così è stato.

Eppure, il momento da brividi in un show caleidoscopico, che quindi ha catturato non solo le orecchie il cuore ma anche gli occhi dei presenti, è stato quando Chris Martin, frontman e leader dei Coldplay, ha impugnato la chitarra e, maglietta del Pibe de Oro in tasca, ha intonato, in un non disprezzabile napoletano, ‘Napule è..’ di Pino Daniele, immediatamente accompagnato dal coro dei 40 mila del ‘Maradona’, per omaggiare il Napoli campione d’Italia.

Un’emozione che chi era presente non dimenticherà mai, il degno epilogo di più di un mese di autentico stordimento per l’impresa firmata dagli azzurri.