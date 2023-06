Da Salerno a Napoli: tradimento e colpo per Garcia

Da Salerno fino ad arrivare a Napoli, possibile colpo per il team partenopeo che ha adocchiato nel granata il giusto rinforzo per la prossima stagione.

Si tratterebbe di un importantissimo colpo per la squadra dei campioni di Italia. Allo stesso, tempo, però un vero e proprio tradimento per il club di Danilo Iervolino che potrebbe seriamente perdere uno dei suoi punti di diamante della squadra allenata da Sousa.

Rudi Garcia – NapoliCalcioLive.com (Foto LaPresse)Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che il presidente De Laurentiis possa bussare alla porta del suo omologo per parlare del calciatore, oramai prossimo al trasferimento.

Il presidente dei granata non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi giocatori di riferimento. Nel caso in cui dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili allora le cose potrebbero seriamente cambiare. Anche perché, allo stesso tempo, ci sarebbero altri club pronti ad intromettersi in questa possibile trattativa. Adl, però, è pronto ad anticipare tutti e a piazzare il colpaccio di questa sessione del calciomercato estivo.

Napoli, che colpo dalla Salernitana: sgarro ai granata

Un calciatore che il Napoli conosce molto bene. Anzi, in questo momento, risulta molto difficile “perdonarlo”. Ed il motivo è fin troppo evidente. Si tratta di quell’atleta che, nel giorno del possibile scudetto, ha deciso di rovinare la festa al Napoli ed ai napoletani con n gol da cineteca. La vittoria del campionato, in quella occasione, venne rimandata solamente di qualche giorno, ma Boulaye Dia è stato capace di zittire il ‘Diego Armando Maradona‘.

E lo ha fatto anche, come riportato in precedenza, con una rete da favola. Semplicemente da applausi. La sua storia non può assolutamente passare inosservata. C’è stato il serio “rischio” che non potesse diventare un calciatore professionista, ma di operaio come l’elettricista. Tutto il rispetto per questo lavoro dignitoso, ma in molti avevano notato in lui delle qualità fisiche eccezionali. Ed hanno avuto ragione.

Con i suoi 16 gol firmati, alla sua prima stagione in Serie A, con la maglia della Salernitana si è conquistato l’affetto e la simpatia dei suoi tifosi. L’obiettivo di Iervolino è quello di riscattarlo dal Villarreal. Una volta sistemato l’affare con gli spagnoli, però, le cose potrebbero cambiare. A quanto pare potrebbero arrivare moltissime di quelle offerte da parte di altri club italiani pronti ad intromettersi.

Anche se, in primis, ci sarebbe il Napoli pronto a rinforzare il reparto offensivo con il suo possibile arrivo. A prescindere da cosa farà Victor Osimhen. Nel frattempo De Laurentiis lo segna nella lista dei desideri, poi qualcosa potrà bollire in pentola nelle prossime settimane.