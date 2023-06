Juve, salta sul più bello il suo arrivo: lo prende una rivale storica

A quanto pare la Juventus è costretta a modificare, non poco, i suoi piani visto che il calciatore in questione potrebbe seriamente trasferirsi nella rivale storica

Anche perché, secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente bianconero, pare che l’atleta possa seriamente abbandonare la pista che porta alla Continassa per sposare un altro tipo di progetto di un altro club importante della Serie A. Tanto è vero che, nelle prossime settimane, si potrebbe concretizzare il tutto anche con l’ufficialità della trattativa.

Una pessima notizia non solamente per l’ambiente bianconero in questione, ma soprattutto per il tecnico Massimiliano Allegri. Il manager livornese aveva già assaporato l’idea di allenare l’atleta in questione per la prossima stagione. Le cose, però, non prenderanno affatto questo verso. La ‘Vecchia Signora’ è pronta a virare su altri obiettivi.

Juventus, non arriva più: pronto a firmare col Torino

Altro che Juventus. Il calciatore è pronto a trasferirsi sì a Torino, ma sponda granata. Il presidente Urbano Cairo ha anticipato la concorrenza della ‘Vecchia Signora’ per l’esterno Pasquale Mazzocchi. Un miglioramento impressionante dell’originario di Barra (noto quartiere di Napoli) che ha conquistato anche l’ammirazione del ct Roberto Mancini che lo ha convocato in un paio di occasioni con gli azzurri.

Adesso, per il classe ’95, si potrebbe verificare un nuovo ed importante salto di qualità. Come riportato in precedenza la squadra piemontese potrebbe seriamente acquistarlo per una cifra che si avvicina ai 10 milioni di euro. Si sarebbe trattato di un ottimo colpo per la Juventus che, in quel ruolo, a breve potrebbe perdere una pedina fondamentale come Alex Sandro. Il brasiliano, infatti, è pronto a lasciare Torino.

Nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno del prossimo anno, l’ex Porto potrebbe seriamente accettare l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita. Una di quelle a cui non si può dire assolutamente di no e che passano solamente una volta nella vita. Ed invece pare che Allegri perderà la possibilità di non avere Alex Sandro e neanche il sostituto napoletano.

Il club, pronto a disputare la prossima edizione della Conference League (Ceferin permettendo) dovrà virare su altri obiettivi di mercato. I nomi nella lista della dirigenza sono molti ed, allo stesso tempo, pronti ad essere valutati. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che Mazzocchi nelle prossime settimane possa seriamente firmare per uno dei club più importanti e storici italiani. Abbandonando così l’idea che portava alla Juve.