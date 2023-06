Spalletti non dimentica Napoli: nuovo incontro con ADL

Nonostante l’addio Luciano Spalletti non smette di amare Napoli: a sorpresa nuovo incontro con presidente ADL

Luciano Spalletti ha detto addio al Napoli ma il suo amore per il luogo che l’ha accolto per due anni non si è placato. A sorpresa l’allenatore toscano potrebbe incontrare una persona del suo passato: il presidente Aurelio De Laurentiis.

Al termine della favolosa stagione azzurra Luciano Spalletti ha comunicato la sua intenzione di prendersi una pausa. Un anno certamente dispendioso di energie per la squadra e il tecnico, ma fatto di momenti destinati a rimanere impressi nella mente dei tifosi. Dunque, non stupisce che l’annuncio del tecnico toscano abbia suscitato rammarico nei cuori di coloro che hanno seguito con profondo coinvolgimento la cavalcata dei Partenopei. Tuttavia, nonostante l’addio, Spalletti continua ad amare Napoli ed un nuovo incontro col presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe giungere a sorpresa.

L’incontro tra De Laurentiis e Spalletti: i due sono nello stesso hotel

Il Napoli ha voltato pagina ed ha un nuovo punto di riferimento, scelto dal patron dei Partenopei dopo averci passato diverso tempo insieme proprio per assicurarsi che il nuovo allenatore, Rudi Garcia, fosse in grado di sostituire egregiamente il suo precessore.

Ciononostante, il destino sembra giocare con il cuore dei tifosi del Napoli. Difatti, le strade del numero uno azzurro continuano ad incrociarsi con quelle dell’ex tecnico dei Partenopei. Una piacevole coincidenza ha voluto che i due protagonisti del trionfo del Napoli, ossia tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il mister che ha riportato il Tricolore nel capoluogo campano dopo più di 30 anni, Luciano Spalletti si trovassero nuovamente nello stesso luogo.

Era già successo nel luogo iconico del Napoli, ossia lo Stadio Diego Armando Maradona in occasione del concerto dei Coldplay, dove i due erano a pochi posti di distanza. Questa volta lo scenario è diverso: entrambi infatti si trovano in una delle perle della Campania, ossia l’isola di Ischia.

I due stanno alloggiando nello stesso hotel dunque potrebbero incrociarsi nuovamente e magari concedersi qualche momento insieme in memoria della favolosa stagione azzurra. E chissà magari il destino farà di nuovo rincontrare un giorno il percorso del tecnico toscano e della squadra campana per un altro tango. Tuttavia, oggi occorre focalizzarsi sul presente. Rudi Garcia è pronto a guidare il Napoli nella sua nuova avventura alla ricerca della riconferma in Serie A e magari di un migliore piazzamento in Europa.