Scambio di prestiti col Napoli: il Milan fa sul serio

Il Milan è pronto a puntare uno dei gioielli di Garcia: scambio clamoroso, sacrificio e offerta al Napoli

Se le sono date di santa ragione per qualche mese, con il Napoli che ha poi messo il piede sull’acceleratore staccando non solo il Milan in una corsa Scudetto totalmente a senso unico. Adesso, però, gli azzurri ed i rossoneri potrebbero improvvisamente tornare a parlare.

Di cosa? Ovviamente di calciomercato, il tema bollente che accompagnerà il mondo del pallone da qui a fine agosto. Gli azzurri, per volere dello stesso Aurelio De Laurentiis, proveranno a trattenere tutti i big dando spazio ad un possibile bis nella lotta tricolore nel maggio 2024. Ma, intanto, bisogna anche fare i conti con le richieste del nuovo allenatore dei partenopei: il francese Rudi Garcia. Luciano Spalletti ha lasciato un vuoto davvero importante sulla panchina del Napoli, centrando un’impresa che in molti hanno sognato ma che alla fine solo lui dopo 33 anni ha reso reale.

Adesso l’ex romanista è in attesa di comprendere quali saranno le possibilità per potenziare la rosa: un pò a sorpresa può aprirsi il clamoroso asse di mercato con il ‘Diavolo’. D’altro canto, da Milanello, stanno osservando con grande interesse un profilo in particolare che potrebbe rischiare di fare tanta panchina l’anno prossimo.

Parliamo di Giovanni Simeone che con la permanenza di Osimhen vedrebbe chiudersi con decisione quasi tutti gli spazi. Il figlio d’arte è molto apprezzato dalla società lombarda che dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, è a caccia delle occasioni giuste da consegnare a Pioli.

Simeone al Milan: spunta lo scambio sorprendente

Simeone, che conosce benissimo il calcio italiano, potrebbe finire per rientrare in una clamorosa trattativa estiva. Arrivato in Campania nell’agosto 2022 dall’Hellas Verona l’argentino, seppur spesso a gara in corso, ha comunque lasciato il segno sotto porta. 9 gol ed 1 assist, in 33 presenze tra campionato e coppe con il Napoli.

Sembrerebbe potersi aprire una trattativa sulla base di uno scambio di prestiti con un calciatore che già in passato è stato accostato ai colori azzurri che lo stesso Rudi Garcia conosce benissimo. Si tratta di Alessandro Florenzi, una vita e forse più con la maglia della Roma prima di firmare a titolo definitivo un anno fa coi rossoneri. Il terzino, all’occorrenza impiegabile anche come ala in attacco, ha avuto poco spazio nell’ultimo anno anche a causa del grave infortunio: solo 6 presenze agli ordini di Pioli.

A Napoli ritroverebbe Garcia che saprebbe certamente come sfruttare la sua poliedricità nell’undici dei partenopei. Una situazione che, nelle prossime settimane, potrebbe lentamente rappresentare un’occasione ghiotta per le due big del nostro calcio. Con il Milan pronto ad accogliere Simeone in avanti, a maggior ragione dopo la batosta nella corsa a Marcus Thuram, ed i partenopei che potrebbero essere intrigati dalla scommessa Florenzi.