Simeone ha detto sì: Milano al tappeto con lo scambio

Il calciomercato di Milan ed Inter può vedere un ostacolo non da poco: Diego Simeone lascia le milanesi a bocca asciutta

Saranno mesi roventi per le grandi del nostro calcio che inevitabilmente concentreranno ogni sforzo in sede di calciomercato. Se il calcio giocato è finito adesso in stand-by, le operazioni in entrata ed uscita monopolizzeranno l’attenzione di tutti.

Un discorso che, per linee generali, toccherà soprattutto i club anche in ambito europeo che nell’ultimo anno hanno deluso le aspettative. Non è affatto un mistero che l’Atletico Madrid di Diego Simeone abbia vissuto – a tratti – un’annata tragica. Il ‘Cholo’ è comunque riuscito, in parte, a raddrizzare il raddrizzabile. Il terzo posto nella Liga e la qualificazione alla prossima Champions League può essere considerato il minimo sindacale. La delusione in ambito europeo è stata enorme e l’idea di non arrivare nemmeno lontanamente a competere per il titolo, in Spagna, ha fatto davvero male ai tifosi dell’Atletico Madrid.

Ecco perchè proprio da Madrid Simeone è pronto a spingere sull’acceleratore per un nome che già nel recente passato è stato accostato alle big italiane. In particolar modo, all’Inter, che ora come ora è concentrata su altri fronti e potrebbe incassare un clamoroso sorpasso da parte dell’ex calciatore nerazzurro. Il tecnico argentino è fortemente intenzionato a farsi avanti per Franck Kessie, che il Barcellona è intenzionato a lasciare partire nelle prossime settimane.

Scambio choc: Milan-Inter, beffa dalla Spagna

L’Inter, nello scorso calciomercato invernale, ci ha provato con lo scambio con Brozovic ma senza successo. Adesso Kessie, che i catalani valutano 25-30 milioni di euro, può rimanere in Spagna e approdare a Madrid. Uno scenario che fa male all’Inter ma rischia di fare ancora più ‘danni’ in casa Milan.

I rossoneri, dopo la maxi cessione di Sandro Tonali, vivono una fase assolutamente delicata. E se Simeone ha puntato Kessie, è altrettanto vero che per abbassare le cifre dell’affare con la società di Joan Laporta l’argentino sta studiando uno scambio assai doloroso per il Milan. Sul piatto Alvaro Morata, vecchio pallino del Barça, che il club di Gerry Cardinale ha profilato in pole position per raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic.

Dopo aver fallito per Thuram, pronto per l’Inter, adesso i rossoneri rischiano di dover già dire addio pure all’ex centravanti della Juventus. Morata, nel suo ultimo anno a Madrid, ha collezionato 45 presenze complessive con 15 gol e 3 assist vincenti accumulati tra campionato e coppe agli ordini di Simeone. Kessie da un lato, il centravanti spagnolo dall’altro: Inter e Milan possono capitolare. In una beffa che, del tutto, farebbe piangere Milano.