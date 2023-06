Ballottaggio a centrocampo: arriva uno tra Kessie e Verratti

Solo uno tra Franck Kessiè e Marco Verratti arriva: ballottaggio a centrocampo. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo

Non ci sono solo i ricchi club della Premier League che con offerte astronomiche strappano alla Serie A le sue stelle. Se il pressing del Chelsea e del Manchester United per Victor Osimhen, per la felicità dei tifosi azzurri, per il momento si infrange contro l’altissima valutazione del nigeriano (150/160 milioni di euro), Sandro Tonali ha fatto le valigie per accasarsi al Newcastle.

Del resto, 80 milioni di euro, tutto compreso, al Milan e 8 milioni di euro per sei anni al calciatore non lasciavano alcun margine a una scelta di cuore (Tonali si professa tifoso del Milan da sempre), con buona pace dei tifosi rossoneri di cui l’ex centrocampista del Brescia era un idolo anche per la decisione di decurtarsi lo stipendio pur di rimanere al ‘Diavolo’ dopo la deludente stagione d’esordio in maglia rossonera.

Ebbene, come se non bastassero i club della Premier League, a mettere il bastone far le ruote alle big della Serie A irrompe l‘Atletico Madrid di Diego Simeone.

Kessie e Verratti, obiettivi rispettivamente di Inter e Juve nel mirino dell’Atletico Madrid

I colchoneros lavorano su più fronti per rinforzare una squadra che nell’ultima Liga si è piazzata al terzo posto, alle spalle del Barcellona e del Real Madrid. Per l’out di sinistra salgono le quotazioni del 28enne Javi Galan per il quale la trattativa è già a buon punto.

Ma, come detto, i rojiblancos hanno diversi obiettivi di mercato e per sopperire alla partenza di Geoffrey Kondogbia, destinato al Galatasaray, entrano in collisione con l‘Inter e con la Juventus.

Infatti, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino due calciatori che interessano anche ai nerazzurri e ai bianconeri. Il primo è Franck Kessié, fresco del titolo di campione di Spagna con la maglia blaugrana del Barcellona, di cui si è vociferato uno scambio con il croato Marcelo Brozovic.

Il centrocampista nerazzurro è in ballottaggio con Marco Verratti che, sebbene abbia vissuto una stagione deludente come certifica il suo personale score, nessun gol e 1 solo assist in 38 apparizioni stagionali con il PSG, è pur sempre uno dei centrocampisti più talentuosi in circolazione tanto che anche la ‘Vecchia Signora’ ci ha fatto un pensierino.

Insomma, forza, polmoni e dinamismo (e anche gol) per il blaugrana, classe e regia illuminata per il centrocampista del Paris Saint-Germain. Su chi dei due cadrà la scelta dell’Atletico Madrid? La risposta, evidentemente, interessa anche all’Inter e alla Juventus dal momento che una delle due inevitabilmente dovrà cambiare obiettivo.