Spalletti-Juve, che tradimento al Napoli: arriva l’annuncio

Luciano Spalletti ha ormai detto addio al Napoli: l’allenatore si prepara a un anno “sabbatico”, ma c’è già una clamorosa ipotesi per il suo futuro. E la notizia di certo non farebbe piacere ai tifosi napoletani

Nessuno se lo aspettava. Dopo il trionfale scudetto del Napoli i tifosi erano convinti che si potesse aprire un ciclo trionfale. Anche soltanto un altro anno con Luciano Spalletti alla guida della squadra per proseguire la scia di bel calcio e di successi, provando a centrare il secondo scudetto consecutivo.

Sogni che si sono spezzati pochi giorni dopo la conquista del tricolore, quando l’allenatore ha di fatto preannunciato il suo addio. Tutti sono rimasti spiazzati, a partire dal presidente Aurelio De Laurentiis, che proprio adombrando qualcosa ha fatto partire l’opzione per il rinnovo annuale dell’allenatore, per bloccarlo a Napoli fino al 2024. Una mossa già prevista nel contratto di Spalletti, ma che non è servita. L’allenatore ha chiesto di essere liberato, ma è stato necessario un accordo col presidente.

Infatti, l’anno di contratto è stato cancellato, ma Spalletti rimarrà fermo per una stagione, come lui stesso ha spiegato. Questo significa che potrà tornare in panchina soltanto a partire dalla fine della prossima stagione. Un anno sabbatico, quindi, che non è stata certo “causa” dell’addio dell’allenatore, ma molto più probabilmente “effetto” dell’accordo con De Laurentiis. Di sicuro il presidente del Napoli non voleva che il suo allenatore, ancora sotto contratto con la sua società, potesse andare ad allenare altrove, magari in una rivale di Serie A.

La clamorosa ipotesi sul futuro di Spalletti: c’è la Juventus

Possibile, ma non ci sono indizi che ci sia stata questa possibilità. Però le cose potrebbero essere davvero andate così. Lo pensa il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, che a Radio Crc non solo ha avallato queste supposizioni, ma ha indicato anche la futura squadra di Spalletti, almeno secondo lui.

“La Juve ha scelto Manna come fatto conservativo di un posto dove andrà Giuntoli. Ci sarà un altro anno di Allegri, poi il tecnico sarà allontanato – ha detto Auriemma a Radio Crc – il destino è segnato, lasceranno cuocere Allegri nel suo brodo in questa annata di transizione. Poi per l’anno prossimo la mia sensazione è che si ricostruirà la coppa Giuntoli-Spalletti in quel di Torino”. Secondo il giornalista, quindi, dietro l’arrivo di Giuntoli alla Juventus (anche lui lascerà Napoli nonostante un altro anno di contratto) ci sarebbe anche Spalletti. Difficile pensare che il toscano davvero volesse lasciare Napoli per gli storici rivali, e per saperne di più bisognerà aspettare un anno. E in 365 giorni può davvero succedere di tutto…