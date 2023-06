Cristina Buccino regina dei social: è sempre più provocante (Foto)

Cristina Buccino non ha alcuna intenzione di deludere le aspettative e, soprattutto, i suoi fan: direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva una nuova ed importante opera d’arte che non poteva passare inosservata – FOTO

Anche in questa occasione i suoi follower sono rimasti, ancora una volta, decisamente a bocca aperta per quello che la nativa di Castrovillari ha regalato. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Non si tratta affatto della prima volta che regala emozioni del genere, ma in questa occasione ha veramente fatto vedere a tutti di che pasta è fatta.

Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Un costume che le dona perfettamente e che mette in risalto tutte le sue importanti e straordinarie forme. Non è affatto un mistero che questo suo post stia raccogliendo il successo che merita: ovviamente ci riferiamo al numero importante di “like” e commenti di approvazione dei suoi follower.

Cristina Buccino, in costume lascia tutti senza parole

Anche in questa occasione si è confermata la regina dei social network. Anzi, a dire il vero, la regina di Instagram con una posa a dir poco da urlo. Direttamente dalla spiaggia di Ibiza arriva un nuovo capolavoro da parte della modella ed influencer. Occhiali da sole in bella vista, gambe che sembra quasi non finiscono mai, fisico a dir poco perfetto e si va a comandare in tutta l’isola spagnola.

Una vera e propria gioia per i suoi 3 milioni di follower che la seguono e che non si perdono affatto neanche un suo singolo aggiornamento di quello che arriva dal suo account social. Una posa prorompente che lascia tutti completamente senza parole. Una estate che è iniziata davvero con il piede giusto e assolutamente con il botto. I suoi fan ringraziano e sperano in altri “doni” del genere nelle prossime settimane.

Si conferma, ancora di più, come un vero e proprio angelo dalle forme esplosive. La bellissima calabrese, nel corso della sua carriera, ha spiccato il volo nel mondo della moda dove è stata contesa tra i brand più importanti al mondo. Nella televisione ha partecipato in alcune trasmissioni molto conosciute come: l’Eredità, ‘Ciao Darwin’ e ‘Mistero’. Non solo: in molti la ricordano per aver affiancato Melissa Satta nella trasmissione sportiva ‘Tiki Taka’.

In questo scatto sono molti i fan che le hanno lasciato un commento fin troppo meritato: “Sei la più bella di tutte” fino ad arrivare a: “Aspettami ad Ibiza che sto arrivando solamente per te“.