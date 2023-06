Napoli: svolta improvvisa per Samardzic, firma vicina

Samardzic è ormai prossimo a lasciare l’Udinese. C’è stata una svolta improvvisa nelle ultime ore. Ecco i dettagli.

Dopo un campionato da protagonista con l’Udinese, per Samardzic è arrivato il momento di fare il salto di qualità. I bianconeri sanno di dover perdere il proprio big e per questo motivo difficilmente si opporranno ad una sua partenza.

Nelle scorse ore si è parlato molto di Napoli, ma in queste ultime ore c’è stata una nuova svolta improvvisa per il futuro di Samardzic in questo calciomercato. Andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta e soprattutto cosa potrebbe cambiare per lo stesso calciatore.

Calciomercato Napoli: svolta Samardzic, ecco con chi firma

Il futuro di Samardzic non è assolutamente ancora deciso. Il calciatore non ha sciolto i dubbi e naturalmente molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno all’Udinese, una squadra non sempre economica. Per il momento sono in corso riflessioni e quindi le prossime settimane in questo senso saranno decisive. Naturalmente l’obiettivo è quello di andare il prima possibile i una big, ma serve scegliere la squadra giusta e non fare un passo falso che potrebbe pregiudicare il resto della sua carriera.

Come detto, nei giorni scorsi si è parlato molto di Napoli, ma, secondo quanto riferito da Numero Diez, sul calciatore c’è anche l’interesse di calciomercato della Juventus e proprio i bianconeri potrebbero sbaragliare la concorrenza. Il rapporto tra le due società lo conosciamo molto bene e quindi non sarà davvero difficile trovare un accordo per il centrocampista dei friulani.

Poi naturalmente resta da capire la volontà del diretto interessato di sposare un progetto che non gli consentirà di disputare la Champions League. Vedremo se alla fine il futuro di Samardzic sarà ancora bianconero oppure no, ma la Juventus se vuole può chiudere subito considerando gli ottimi rapporti che ci sono con i bianconeri.

Mercato Napoli: insidia Juventus per Samardzic

La Juventus, quindi, è una vera e propria insidia per il Napoli e anche per il Milan nella corsa a Samardzic. Stiamo parlando di un club che ha ottimi rapporti con l’Udinese e sicuramente questi consentiranno di dare una svolta importante ad una trattativa.

Naturalmente resta da capire la volontà di Samardzic di rifiutare di giocare in Champions League ed accettare la Juventus. Tutte cose che saranno approfondite nelle prossime settimane considerando che, almeno per il momento, i dubbi su dove giocare la prossima stagione il giocatore non li ha sciolti.