“Chiesa al Napoli”: nuovo annuncio che fa tremare i tifosi della Juve

La Juventus deve fare i conti con la situazione di Federico Chiesa, che sarebbe sul piede di partenza: secondo Impallomeni l’ex Fiorentina potrebbe fare benissimo al Napoli

Il calciomercato estivo non è ancora ufficialmente iniziato, ma le squadre si stanno già muovendo per rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori ed arrivare ai nastri di partenza dei ritiri con, per quanto possibile, le rose che giocheranno la stagione per raggiungere gli obiettivi prefissati. Una delle squadre che potrebbe cambiare di più, vista la stagione deludente e le difficoltà tecniche ed economiche, oltre alla possibile mancata partecipazione alle coppe europee, è la Juventus.

La squadra bianconera, arrivata settima in campionato dopo la penalizzazione di dieci punti dovuta all’inchiesta Prisma, si trova in serie difficoltà non solo dal punto di vista economico, con tanti calciatori dagli ingaggi importanti da cedere, ma anche tecnico, con le tante critiche rivolte all’allenatore Massimiliano Allegri. Inoltre, la mancata partecipazione alle maggiori competizioni europee, con la Vecchia Signora che, anche nel caso non arrivi la penalizzazione da parte dell’UEFA giocherà la Conference League, non è certo un incentivo a restare per i giocatori più ambiziosi, e tra questi ci sarebbe Federico Chiesa.

Chiesa al passo d’addio, Impallomeni: “Lo vedrei bene al Napoli”

L’ala ex Fiorentina viene da una stagione molto complicata, condizionata dal lungo stop a causa dell’infortunio subito nell’annata precedente che lo ha costretto a rientrare lentamente e a cercare per molto tempo la forma migliore, forse non ancora trovata. Le sue discese sulla fascia, la sua velocità che lo rende imprendibile, i suoi dribbling e la sua capacità di saltare l’uomo, per poi accentrarsi e cercare la conclusione in porta, sono qualità importantissime, e che farebbero comodo a tantissime squadre. Purtroppo, tutto questo si è visto poco in stagione, e il figlio del grande Enrico potrebbe essersi convinto a cambiare aria.

Sicuramente, visto l’innegabile talento del classe ’97, saranno tantissimi i club interessati ad ingaggiarlo e ad offrirgli cifre importanti pur di metterlo sotto contratto. Intervistato da TMW Radio, però, l’ex calciatore Stefano Impallomeni ha voluto dire la sua e magari, indirettamente, dare un consiglio al ragazzo: “Vedrei bene Chiesa al Napoli anche perché, se Allegri dovesse ancora giocare con il 3-5-2, Chiesa dove andrebbe a giocare? Da seconda punta? Così però lo si limita. Quindi, visto che secondo me Allegri ripartirà con quel modulo, potrebbe sacrificare Federico”.