Sabrina Salerno, il top sta esplodendo: fan a bocca aperta

Sabrina Salerno non si fa pregare quando si tratta di elargire visioni esplosive ai suoi tanti fan: la cantante e showgirl è uno schianto

Protagonista intramontabile non solo del mondo dello spettacolo, sul palco e in tv, ma anche dei social network. Il fatto che sia anagraficamente lontana dalle ultime generazioni non va però a discapito della sua visibilità e del suo fascino che continuano ad ammaliare un pubblico vastissimo di ammiratori. Sabrina Salerno lascia sempre segni più che visibili del suo passaggio.

La cantante e showgirl è un’icona senza tempo di femminilità e sensualità, nessuna è come lei. Al punto che non si avverte nessuna differenza o quasi rispetto alle visioni che la ritraevano al suo debutto, negli anni Ottanta. Al giorno d’oggi, Sabrina è sempre in forma smagliante, anzi persino di più.

Alcune settimane fa, per l’ennesima volta, ha allontanato qualsiasi dubbio, se mai ce ne potessero essere, sulle sue curve al naturale. In questo senso, gli applausi e il sostegno dei fan non sono mai venuti meno. Ne sappiamo qualcosa grazie a un profilo Instagram aggiornatissimo e seguitissimo (oltre un milione e 300 mila followers) e grazie ai risultati di questa prima metà di 2023, in cui Sabrina è stata impegnata per mesi in un lungo tour in giro per l’Europa. Anche al di fuori dei nostri confini, la conoscono tutti e non passa certamente inosservata, anzi.

Sabrina Salerno, “Primo giorno d’estate e non sono in bikini”: e se questo è l’inizio, si salvi chi può

Dopo i grandi trionfi negli stadi e nei palazzetti di Francia, Svizzera e Spagna, come previsto per Sabrina è il momento di lasciarsi andare in una estate che la vedrà come al solito protagonista assoluta della community. A proposito, ecco come ha inaugurato ‘ufficialmente’ la bella stagione.

Nel giorno del solstizio, la vediamo in barca, godersi mare e relax, con i soliti primi piani avvolgenti e in grado di accendere in un attimo la passione e la fantasia. Per la verità, Sabrina non indossa un costume, ma poco importa. Il top striminzito contiene a fatica le sue curve maestose. Il tutto chiarisce che quando deciderà di fare sul serio, non ce ne sarà davvero per nessuno. Il primo piano è ipnotico come non mai, i prossimi faranno salire le temperature oltre qualsiasi limite.