“Gli ha rubato la moglie”: De Laurentiis furioso con la Juve

Furia Aurelio De Laurentiis contro la Juventus: “Gli hanno rubato la moglie”. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo

Anche se è stato risolto il rebus ‘panchina’, affidata all’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia, il mercato del Napoli non decolla. Per il momento solo voci che nascono e si spengono in un battito di ciglia per quanto riguarda il capitolo ‘in entrata’.

Invece, si fa sempre più serrato il corteggiamento delle big europee per Victor Osimhen ai cui pretendenti si è aggiunto il Paris Saint-Germain. La prima richiesta del club azzurro, 150 milioni di euro, è stata, però, giudicata eccessiva sotto la Torre Eiffel.

Tuttavia, è molto probabile che i parigini tornino alla carica anche perché considerano l’attaccante nigeriano il sostituto ideale di Kylian Mbappé che non ha accettato la proroga di un anno del suo contratto in essere che scade il prossimo anno e che, quindi, potrebbe già durante questa estate dire addio al Paris Saint-Germain.

Eppure, in queste ore a tenere banco in casa Napoli è l’ultima puntata della telenovela ‘Cristiano Giuntoli‘, con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, che si sarebbe convinto a dare via libera all’ormai di fatto ex Direttore sportivo azzurro.

Cobolli Gigli: “De Laurentiis ne fa una questione personale”

Dunque, è davvero giunta al capolinea, dopo 8 anni, l’avventura all’ombra del Vesuvio del demiurgo del Napoli scudettato, colui che ha consegnato a Luciano Spalletti una stoffa (azzurra) di primissima qualità con cui il tecnico di Certaldo ha confezionato un ‘abito tricolore’ di altissima sartoria.

D’altronde, il rifiuto di De Laurentiis di venire incontro alla volontà di Giuntoli di strappare il contratto in essere (è legato al Napoli ancora per un altro anno) per unirsi in matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ è dettato più da motivazioni di carattere personale, quasi di principio, che professionali.

Insomma, il patron azzurro sembra che ne faccia una questione personale in quanto punto nell’orgoglio. Sensazione condivisa anche da Giovanni Cobolli Gigli, ex Presidente della Juventus, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’: “Giuntoli? Anche qui De Laurentiis mi dà l’idea che voglia fargliela pagare per un tradimento arrivato un anno prima la fine del suo contratto“.

Ecco perché, per l’ex Presidente bianconero, De Laurentiis ha tutto il diritto di pretendere delle compensazioni economiche per liberare Giuntoli. Tuttavia, per Cobolli Gigli l’eventuale matrimonio tra il Ds azzurro e la ‘Vecchia Signora’ non nascerebbe sotto una buona stella in quanto “è come portar via la moglie ad un altro marito“.

Anche se poi indirettamente l’ex massimo dirigente bianconero benedice tali ‘nozze’ precisando che ora al timone della Juventus si sono “persone oculate” e non dirigenti come Fabio Paratici che è uno dei responsabili dei guai giudiziari della ‘Vecchia Signora’.